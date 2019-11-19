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Могилевчан просят подсыпать корм в кормушки для птиц в парке в Подниколье. Рассказываем, что они едят

20.11.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на деревьях парка в Подниколье развесили кормушки для птиц — их сделали внуки сотрудников рекреационной зоны, рассказал начальник участка Юрий Макацария. Специально для пернатых купили корм, но могилевчане тоже могут помочь птицам и подкармливать их, сообщает ТРК «Могилев». Но только не чем попало!


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Внуков сотрудников парка поддержали студенческие отряды — привезли в парк еще 30 кормушек, сделанных из природных материалов. И они уже не пустуют.

Кормушки находятся невысоко, чтобы отдыхающие могли сами подкармливать птиц. И «Ахова птушак Бацькаўшчыны» подробно рассказывает, что можно в них насыпать, чтобы помочь, а не навредить птицам.

Что можно сыпать в зимние кормушки для мелких птиц

  • черные семена подсолнуха — несоленые и без белых полосок, так как оболочку семян этого сорта птицам тяжело раскалывать. Это универсальный корм;
  • кусочек несоленого сала — его любят синицы;
  • нежареный арахис, желательно очищенный.

Кого вы можете увидеть у городской кормушки


Фото: ptushki.org

К слову, на лужайку возле веревочного городка парка в Подниколье прибегают и зайцы. А у самой реки Днепр можно увидеть уток и бобров.

 
Теги: Могилев
 
 
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