Могилевчан просят подсыпать корм в кормушки для птиц в парке в Подниколье. Рассказываем, что они едят

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на деревьях парка в Подниколье развесили кормушки для птиц — их сделали внуки сотрудников рекреационной зоны, рассказал начальник участка Юрий Макацария. Специально для пернатых купили корм, но могилевчане тоже могут помочь птицам и подкармливать их, сообщает ТРК «Могилев». Но только не чем попало!



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Внуков сотрудников парка поддержали студенческие отряды — привезли в парк еще 30 кормушек, сделанных из природных материалов. И они уже не пустуют.

Кормушки находятся невысоко, чтобы отдыхающие могли сами подкармливать птиц. И «Ахова птушак Бацькаўшчыны» подробно рассказывает , что можно в них насыпать, чтобы помочь, а не навредить птицам.

Что можно сыпать в зимние кормушки для мелких птиц

черные семена подсолнуха — несоленые и без белых полосок, так как оболочку семян этого сорта птицам тяжело раскалывать. Это универсальный корм;

кусочек несоленого сала — его любят синицы;

нежареный арахис, желательно очищенный.

Кого вы можете увидеть у городской кормушки



Фото: ptushki.org

К слову, на лужайку возле веревочного городка парка в Подниколье прибегают и зайцы. А у самой реки Днепр можно увидеть уток и бобров.