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Могилевчан просят подсыпать корм в кормушки для птиц в парке в Подниколье. Рассказываем, что они едят
20.11.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на деревьях парка в Подниколье развесили кормушки для птиц — их сделали внуки сотрудников рекреационной зоны, рассказал начальник участка Юрий Макацария. Специально для пернатых купили корм, но могилевчане тоже могут помочь птицам и подкармливать их,
Внуков сотрудников парка поддержали студенческие отряды — привезли в парк еще 30 кормушек, сделанных из природных материалов. И они уже не пустуют.
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К слову, на лужайку возле веревочного городка парка в Подниколье прибегают и зайцы. А у самой реки Днепр можно увидеть уток и бобров.
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Могилевчан просят подсыпать корм в кормушки для птиц в парке в Подниколье. Рассказываем, что они едят
Кормить птиц тем, что люди едят сами, нельзя.
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