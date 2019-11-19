|
Прокуратура ответила по бывшему еврейскому кладбищу, которое затронули при рытье траншеи
20.11.2019 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Минска прислала ответ по
Сквер за Коллекторной улицей — территория старых еврейских захоронений, бывшее кладбище. В начале октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб — и зацепили могилы. Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович попросил прокуратуру Минска провести проверку.
Теперь пришел ответ — государственный орган пришел к выводу, что закон не нарушен. Траншею рыли для инженерных коммуникаций третьей линии метро. Проектная документация у «Минскметростроя» была согласована.
При этом прокуратура сообщила, что попросит Мингорисполком придать месту статус историко-мемориального захоронения.
Ответил Астаповичу и Мингорисполком — там повторно
За бывшее кладбище на улице Коллекторной
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб - и зацепили могилы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)