Прокуратура ответила по бывшему еврейскому кладбищу, которое затронули при рытье траншеи

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минска прислала ответ по ситуации , возникшей недавно на территории бывшего еврейского кладбища. Там рыли траншею и затронули останки людей.



Фото: svaboda.org

Сквер за Коллекторной улицей — территория старых еврейских захоронений, бывшее кладбище. В начале октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб — и зацепили могилы. Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович попросил прокуратуру Минска провести проверку.

Теперь пришел ответ — государственный орган пришел к выводу, что закон не нарушен. Траншею рыли для инженерных коммуникаций третьей линии метро. Проектная документация у «Минскметростроя» была согласована.

При этом прокуратура сообщила, что попросит Мингорисполком придать месту статус историко-мемориального захоронения.

Ответил Астаповичу и Мингорисполком — там повторно рассмотрят вопрос о придании бывшему еврейскому кладбищу статуса историко-культурной ценности.

За бывшее кладбище на улице Коллекторной заступалось и посольство Израиля в Беларуси. А Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска недавно предложила назвать Еврейским мемориальным парком территорию в границах улиц Клары Цеткин, Иерусалимской, Гебелева, Коллекторной.