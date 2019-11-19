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Прокуратура ответила по бывшему еврейскому кладбищу, которое затронули при рытье траншеи

20.11.2019 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минска прислала ответ по ситуации, возникшей недавно на территории бывшего еврейского кладбища. Там рыли траншею и затронули останки людей.


Фото: svaboda.org

Сквер за Коллекторной улицей — территория старых еврейских захоронений, бывшее кладбище. В начале октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб — и зацепили могилы. Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович попросил прокуратуру Минска провести проверку.

Теперь пришел ответ — государственный орган пришел к выводу, что закон не нарушен. Траншею рыли для инженерных коммуникаций третьей линии метро. Проектная документация у «Минскметростроя» была согласована.

При этом прокуратура сообщила, что попросит Мингорисполком придать месту статус историко-мемориального захоронения.

Ответил Астаповичу и Мингорисполком — там повторно рассмотрят вопрос о придании бывшему еврейскому кладбищу статуса историко-культурной ценности.

За бывшее кладбище на улице Коллекторной заступалось и посольство Израиля в Беларуси. А Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска недавно предложила назвать Еврейским мемориальным парком территорию в границах улиц Клары Цеткин, Иерусалимской, Гебелева, Коллекторной.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале октября на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб - и зацепили могилы.
 
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