В Мозырском погранотряде срочник покончил жизнь самоубийством

Источник материала: Tut.by

Расследованием происшествия занимается Следственный комитет Беларуси, который устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Тело военнослужащего срочной службы с признаками суицида нашли 20 ноября в 2 часа ночи. Погибшему ефрейтору было 20 лет.

— Он был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Службу проходил в Мозырском пограничном отряде. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за III квартал 2019 года. Из личных бесед установлено, что после срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту, — рассказали в ГПК.

В ноябре он вернулся в погранотряд из отпуска, который проводил дома.

Расследованием происшествия занимается Следственный комитет Беларуси, который устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

Командование Госпогранкомитета выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.