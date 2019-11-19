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Суд вынес решение по экс-руководителю оператора кладбищ Минска
20.11.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Заводского района Минска вынесли решение по уголовному делу в отношении Сергея Рудого — экс-замдиректора по общим вопросам минского «Спецкомбината КБО». В ведении предприятия находятся кладбища столицы.
Мужчину признали виновным в получении взятки повторно в крупном размере (чч. 1 и 2 ст. 430 УК). Ему назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима и запретили на пять лет занимать определенные должности. Суд постановил взыскать с Рудого в доход государства стоимостной эквивалент неосновательного обогощения на 2,5 тысячи рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, Сергея Рудого
Коммунальное унитарное предприятие «Спецкомбинат КБО» — государственная специализированная организация в сфере похоронного сервиса в Минске. В ее ведении находятся все кладбища столицы, а также крематорий. Кроме того, она оказывает полный спектр ритуальных услуг.
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Рудому назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима и запретили на пять лет занимать определенные должности.
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