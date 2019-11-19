Родитель: «И никого не смущает, что в IТ-стране детей учат выслеживать противника из-за кустов»

Источник материала: Tut.by

В школы хотят вернуть военруков . Однако уже сегодня у парней-старшеклассников есть такой предмет, как «Допризывная подготовка». «Салідарнасць» заглянула в учебник по этой дисциплине. Пишут, многие вещи удивили.



Фото: gazetaby.com

Предмет «Допризывная подготовка» преподается в 10−11 классах общеобразовательной школы, а также гимназиях и лицеях. Отец одного из учеников решил поинтересоваться, чему же детей учат на этом уроке. И был крайне обескуражен.

— Открываю учебник «Допризывная подготовка» некоего В.Б. Варламова и вижу картинку, на которой показано, как правильно выслеживать противника из-за куста. Они вообще в каком веке? Вокруг сверхточные ракеты, нанотехнологии, IТ-страна, в конце концов, а у нас детям рассказывают, как прятаться за дерево, чтобы тебя не заметил враг! — недоумевает родитель.

Текст также изрядно повеселил читателя. Вот некоторые цитаты из упомянутого учебника:

«Основным местом укрытия наблюдателя от огня противника является окоп. Поэтому надо при первой же возможности отрыть его и замаскировать».



Фото: «Салідарнасць»

«В окопе, воронке или канаве надо располагаться так, чтобы сзади были насыпь, бугор или куст, на фоне которого голова наблюдателя незаметна».

«Если наблюдатель обнаружит радиоактивное заражение или применение противником отравляющих веществ, он немедленно надевает средства защиты, докладывает командиру и продолжает выполнять задачу».

«Овраг, который не просматривается сверху, дозорный осматривает, двигаясь по его дну. Старший дозорный следует по краю оврага в готовности поддержать дозорного огнём».

— И вот на кого рассчитаны такие рекомендации? — недоумевает родитель. — Школьникам в 21 веке советуют при первой же возможности отрыть окоп. Сын говорит, что во время чтения этого параграфа смеялся весь класс.

Или вот, например, подробное описание, как передвигаться «переползанием на получетвереньках»:

«Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечья или на кисти рук. Затем подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую (правую) руку вытянуть вперёд, передвинуть тело вперёд до полного выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под себя вторую, согнутую, ногу, и, вытягивая вперёд вторую руку, продолжать движение в том же порядке.

При этом автомат следует держать так же, как и при переползании по-пластунски (при опоре на кисти рук — в правой руке)».

— Вы серьезно? А дети должны это выучить и после рассказать учителю! И что-то мне подсказывает, что, даже зазубрив в школе, они вряд ли смогут воспроизвести прочитанное на практике. А в армию, кстати, не факт, что пойдут все. И где тогда применять это «переползание на получетвереньках»?



Фото: «Салідарнасць»

Но больше всего родителя интересовало, о каком же «противнике» идет речь? За кем, по мнению автора учебника, предстоит наблюдать белорусским школьникам из-за кустов, и к кому (или от кого) переползать?

Но тут оказалось все непросто. Для начала авторы учебника решили рассказать школьникам, про новые типы войн и роли в них оппозиции и СМИ. В учебнике приведен «примерный сценарий такой войны»:

«Во-первых, средства массовой информации наполняются сообщениями о нарушении прав человека и диктатуре в стране-жертве агрессии. Власть показывается преступной, коррумпированной, диктаторской.

Во-вторых, создаётся „виртуальная“ идеология. Истинные интересы народа заменяются другими, специально созданными и распространяемыми СМИ.

В-третьих, в стране-жертве агрессии взращивается и поддерживается оппозиция. Она снабжается деньгами, рисуется позитивной и демократичной, способной „исключительно мирными средствами“ улучшить жизнь народа.

В-четвёртых, готовятся „боевики“ оппозиции. Для этого нелегально или под видом общественных организаций любой направленности идёт их обучение. Проводятся семинары и круглые столы, где выявляются люди, готовые за деньги выполнять чёрную работу по расшатыванию и захвату власти. Привлекаются инструкторы и наёмники из других стран.

В-пятых, инициируются и организуются массовые сборища и шествия-протесты людей, „возмущённых тиранией и бесправием“. Участники таких акций подстрекаются к беспорядкам и погромам. В нужный момент вступают в действие „боевики“, которые должны захватить власть и передать её новому правительству, подконтрольному противнику».

По мнению авторов, такие сценарии уже были реализованы на Балканах, в Ираке, Египте, Ливии «или под видом „бархатных революций“ — в ряде государств постсоветского пространства».

А чтобы не оставалось сомнений, кто же враг, сообщается: «Комплекс мер информационно-психологического воздействия на войска и население противника обозначается термином „психологические операции“. В армиях НАТО действует единая директива „О принципах планирования и ведения психологических операций“. По мнению военнополитического руководства блока НАТО, такие операции представляют собой эффективное оружие, применение которого может позволить вообще отказаться от военной силы».

— Вот такая у нас допризывная подготовка! Враг — НАТО, выслеживать противника будем из-за деревьев и кустов, а заявления о нарушении прав человека — это путь к войне! Ничего не скажешь, полезный и информативный предмет! Стоит ради этого пожертвовать часами на изучение иностранных языков, математики, химии и других дисциплин, — заключает собеседник. — А сколько еще новых открытий ждет наших детей, когда в школах появятся военруки!