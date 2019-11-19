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В Столбцах на мужчину завели дело за вовлечение 11-летнего мальчика в хищение денег
20.11.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
59-летний житель Столбцов стал фигурантом уголовного дела после того, как снял деньги с чужой банковской карты с помощью школьника. Об этом
В милицию обратилась местная жительница, которая заявила, что ей начали приходить СМС о снятии денег с ее счета.
Оказалось, карту она забыла в банкомате, чем воспользовался местный житель. Он передал карточку 11-летнему сыну своих знакомых, чтобы тот купил для него товары в магазине — и так проверить, есть ли на карте деньги. После успешной операции мужчина продолжил использовать ребенка, чтобы оплачивать покупки в магазине по бесконтактной карте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) и ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
На начальной стадии расследования фигурант признал вину и возместил потерпевшей ущерб в размере 30 рублей. Мужчина находится под обязательством о явке.
Следователи напоминают: если вы нашли чужую карточку, следует передать ее в банк.
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Местный житель нашел чужую банковскую карту и через подростка делал покупки в магазинах.
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