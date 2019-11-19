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МВД предупреждает о новой схеме обмана: «строители» предлагают купить находки из откопанного «клада»

20.11.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске и регионах отмечены похожие случаи обмана граждан. Незнакомцы в форме строителей приезжают на машине в город, рассказывают, что нашли клад — и предлагают купить находки. О мошенничестве предупреждает пресс-служба МВД.


По данным милиции, подозреваемые обычно — смуглые мужчины неславянской внешности. Они приезжают на автомобиле с российскими номерами, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим.

— Рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги. На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле, — уточняют в МВД.


Очередной случай обмана случился на днях в столице. Чтобы убедить покупателя в своей честности, злоумышленник вместе с ним зашел в ломбард и передал на проверку настоящую золотую монету. А когда специалист подтвердил подлинность, то доверчивый минчанин купил 10 фальшивок из дешевого металла за тысячу долларов. И настоящую монету продавец заменил на поддельную — классическая схема обмана.

Жена потерпевшего, услышав рассказ супруга о такой выгодной сделке, засомневалась. Ее опасения подтвердились.


Фото: пресс-служба МВД

Сразу после этого случая «гастролеры» вернулись в Россию. А через пару дней в Минск приехала новая группа, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». По такому же сценарию мужчина продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов. На этот раз обманщика задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Милиция предупреждает: аналогичные случаи зафиксированы во всех регионах Беларуси (например, TUT.BY писал об истории в Молодечно). Не исключено, что еще далеко не все потерпевшие обратились с заявлением. В таком случае советуют сразу набирать 102.

 
Теги: Минск
 
 
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А на самом деле продают фальшивки из дешевого металла. Случаи обмана отмечены по всей стране.
 
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