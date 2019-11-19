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В Минске продолжат сыпать на дороги соль, но ее негативное воздействие постараются снизить
20.11.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные дороги зимой продолжат посыпать солью, но ее негативное воздействие попробуют снизить. Об этом сообщает агентство
«Горремавтодор» продолжает вместе с учеными НАН Беларуси искать способы снижения вредного воздействия противогололедных реагентов на растения. Об этом рассказал замгендиректора предприятия Олег Лукашенко.
— Эксперимент уже идет: определены участки, на которых внесены специальные бактерии. Но говорить о каких-то результатах можно будет не раньше 2021 или 2022 года, — сказал представитель «Горремавтодора».
По состоянию на 15 ноября, заготовлено 70% от необходимых на зиму противогололедных реагентов. По расчетам, всего понадобится 58,6 тысячи тонн песко-соляной смеси и 59 тысяч тонн технической соли.
В предстоящий зимний период улицы Минска от снега ежесуточно будут
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Эксперимент уже идет: определены участки, на которых внесены специальные бактерии.
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