ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске продолжат сыпать на дороги соль, но ее негативное воздействие постараются снизить

20.11.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичные дороги зимой продолжат посыпать солью, но ее негативное воздействие попробуют снизить. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Горремавтодор» продолжает вместе с учеными НАН Беларуси искать способы снижения вредного воздействия противогололедных реагентов на растения. Об этом рассказал замгендиректора предприятия Олег Лукашенко.

— Эксперимент уже идет: определены участки, на которых внесены специальные бактерии. Но говорить о каких-то результатах можно будет не раньше 2021 или 2022 года, — сказал представитель «Горремавтодора».

По состоянию на 15 ноября, заготовлено 70% от необходимых на зиму противогололедных реагентов. По расчетам, всего понадобится 58,6 тысячи тонн песко-соляной смеси и 59 тысяч тонн технической соли.

В предстоящий зимний период улицы Минска от снега ежесуточно будут очищать не меньше 721 единицы спецтехники, а пешеходные связи — 800 человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперимент уже идет: определены участки, на которых внесены специальные бактерии.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Столбцах на мужчину завели дело за вовлечение 11-летнего мальчика в хищение денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • михаил корс официальный сайт на русском в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика