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На 21 ноября объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
20.11.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 ноября не ожидается существенных осадков, но синоптики прогнозируют сильный ветер, сообщает Белгидромет Минприроды.
«Утром и днем 21 ноября, в четверг, по западной половине Беларуси и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — рассказали в Белгидромете.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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«Утром и днем 21 ноября, в четверг, по западной половине Беларуси и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», - рассказали в Белгидромете.
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