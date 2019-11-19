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На 21 ноября объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

20.11.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 ноября не ожидается существенных осадков, но синоптики прогнозируют сильный ветер, сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

«Утром и днем 21 ноября, в четверг, по западной половине Беларуси и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — рассказали в Белгидромете.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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«Утром и днем 21 ноября, в четверг, по западной половине Беларуси и Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», - рассказали в Белгидромете.
 
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