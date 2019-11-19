В Копыльском районе из диспансера пропал 25-летний пациент. Он был одет совсем не по сезону

Источник материала: Tut.by

Милиция Копыля ищет 25-летнего Николая Березовского, который неделю назад вышел из психоневрологического диспансера и пропал. О розыске сообщает УВД Минской области.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Пропавший — инвалид 2-й группы, он проживает в Грозовском психоневрологическом диспансере в деревне Конюхи, где он получает постоянную помощь специалистов.

В ночь на четверг, 14 ноября, около 00.30 он самовольно ушел из диспансера и до сих пор не вернулся. Мужчина был одет совсем не по сезону: спортивные темные штаны, белая майка и кроссовки светлого цвета.

Приметы: на вид 30−35 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Всех, кто знает о местонахождении молодого человека, просят сообщать в милицию по телефонам: 8 (017) 195-51-47, 8 (029) 507-81-95, 8 (025) 691-44-86 (оперативно-дежурная служба Копыльского РОВД) или 8 (029) 777-34-30, 8 (029) 7 60-30-65, 8 (033) 9 03-43-89 (уголовный розыск).