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«Деловой интернет-2019» уже совсем скоро. Быстрее за билетами!

20.11.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот-вот в Минске начнется легендарная конференция «Деловой интернет», которая проходит уже в четырнадцатый раз. За годы облик мероприятия прилично изменился, и в этом году конференция соберет на площадке опытных специалистов в областях маркетинга и брендинга.


Публику ждут выступления больше десятка спикеров, каждый из которых поделится своим опытом и наработками, а также ответит на вопросы.

Кому это будет полезно и для чего:

— тем, кто на любом уровне связан с маркетинговыми задачами и стратегиями;

— кто отвечает за построение бренда;

— кто занимается интернет-рекламой;

— кто работает с клиентами;

— кто так или иначе связан с ведением бизнеса.

Янис Дзенис из Aviasales овладел искусством разбирать негативные отзывы. Он расскажет, как именно с ними работать, на что стоит обращать внимание и нужно ли бояться их. С такой ситуацией сталкивается практически каждый бренд — следовательно, лучше знать, что с этим делать.

Продажа поколению Z еще недавно была не в фокусе, а сейчас с ними работают целые отделы. К этому пришли и в компании Skyeng, и Анна Шерстнева приедет, чтобы рассказать нам, как у них это получилось и как теперь это направление функционирует.

Рынок интернет-рекламы в РБ еще недавно считался весьма неприбыльным. Теперь мы уже не последние в Европе. Ксения Иванова из TUT.BY расскажет, как именно работает интернет-реклама в Беларуси, пояснит, что случилось за год с доступом с десктопа и с мобильного телефона, а также даст интересные цифры о рекламодателях.

О рынке интернет-рекламы в общем выскажется Борис Омельницкий, представитель IAB Russia и Яндекс. Как именно работает рынок в странах Европы, США Китае и России? По этому вопросу пройдутся не просто так, а с выделением особенностей каждого из регионов. Кроме того, спикер разберет вопросы новых сегментов медиа и интерактивных коммуникаций, а также расскажет о том, как рынок такого рода встречает вызовы.

Вячеслав Прохоров из «ВКонтакте» приедет, чтобы рассказать о глобальном тренде — геймификации. На слуху уже давно, однако получается освоить этот метод у единиц. Зачем это нужно, кто это применяет и какие инструменты используются — ответы на все эти вопросы будут на конференции «Деловой интернет».

Как правильно оценить успешность онлайн-маркетинга, как Influence-маркетинг помогает бизнесу? На эти и другие вопросы ответит Евгений Солонович, представитель компании MediaCube. Также выступление будет касаться работы современного YouTube и сотрудничества с блогерами.

Спикер от компании Viber Сергей Самородов расскажет о том, как взаимодействовать и выстраивать отношения с клиентами в мессенджерах. Люди по всему миру используют мессенджеры не только для общения со своими друзьями, но и для поиска товаров и связи с брендами.

Как насчет цифровой паранойи? Андрей Фрольченков из сети ресторанов «Тануки» поговорит с аудиторией о цифровой гигиене, фейк-ньюс и фактчекинге. Он даст практические советы по безопасности аккаунтов в соцсетях и расскажет о конфиденциальности информации.

Вопросы разработки современного бренда рассмотрит Валентин Панюта, представитель Fedoriv Agency. Его выступление поможет разобраться с тем, что такое бренд, понять, как формируется клиентский опыт, и прояснить, на что надо обращать внимание при и внедрении инноваций. Еще больше тем — в программе конференции.

Если вы не успели купить билеты — самое время поднажать. Старт конференции 22 ноября, в 10.00, место — минский «Прайм Холл» на проспекте Победителей, 65.

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ


Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY


Партнер мероприятия — Битрикс 24


 
Теги: Минск
 
 
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Вот-вот в Минске начнется легендарная конференция «Деловой интернет».
 
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