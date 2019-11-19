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В Гомеле иностранный студент выпил и вспылил - теперь его ждет отчисление и, возможно, депортация
20.11.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле иностранец похулиганил в развлекательном центре — и попал под «уголовку». Чем заканчиваются необдуманные поступки
28-летний иностранец отдыхал 18 ноября с друзьями в развлекательном центре на проспекте Ленина. В полтретьего ночи выпивший молодой человек повздорил со своим знакомым и от злости разнес рекламный баннер заведения. Теперь конструкция нуждается в ремонте, а в отношении буйного посетителя возбудили уголовное дело.
Но неприятности для него на этом не заканчиваются. Так как молодой человек является студентом одного из гомельских вузов, то его, вероятно, ждет отчисление, а впоследствии, в зависимости от решения суда, и депортация из страны.
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Рассказываем, чем могут закончиться необдуманные поступки.
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