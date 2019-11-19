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В Витебске неделю ищут 20-летнего парня. Он в опасности

20.11.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске разыскивают 20-летнего Романа Лазуко: молодой человек неделю назад ушел из дома и пропал. Он страдает диабетом и нуждается в инсулине, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Роман ушел из своего дома на улице Актеров Еременко в Билево днем 14 ноября — между 11.00 и 16.00. Где он сейчас, неизвестно.

Приметы парня: рост 180 см, худощавого телосложения, серые глаза, темные волосы. Был одет в короткое черное пальто, черные джинсы, черный свитер с белым орнаментом и коричнево-черные туфли.

Молодой человек страдает диабетом первого типа и инсулинозависим.

Если вы что-то знаете о пропашем парне, звоните по телефонам: 7733, +375 33 900−77−71, 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске разыскивают 20-летнего Романа Лазуко: молодой человек неделю назад ушел из дома и пропал.
 
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