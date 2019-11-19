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В Витебске неделю ищут 20-летнего парня. Он в опасности
20.11.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске разыскивают 20-летнего Романа Лазуко: молодой человек неделю назад ушел из дома и пропал. Он страдает диабетом и нуждается в инсулине,
Роман ушел из своего дома на улице Актеров Еременко в Билево днем 14 ноября — между 11.00 и 16.00. Где он сейчас, неизвестно.
Приметы парня: рост 180 см, худощавого телосложения, серые глаза, темные волосы. Был одет в короткое черное пальто, черные джинсы, черный свитер с белым орнаментом и коричнево-черные туфли.
Молодой человек страдает диабетом первого типа и инсулинозависим.
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В Витебске разыскивают 20-летнего Романа Лазуко: молодой человек неделю назад ушел из дома и пропал.
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