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Обновился «экстремистский список». В него внесли еще одну абрревиатуру и фильм блогера из Минска

20.11.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В постоянно обновляемом списке от Министерства информации появились новые пункты того, что считается экстремистским в Беларуси. Сюда включена еще одна аббревиатура, а также фильм столичного блогера.


Фото: Reuters

В «черном списке» оказался ролик «Грань 2019» от столичного блогера Павла Спирина. Сам автор называет получасовое видео «документальным фильмом», где рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Причем блогер утверждает, якобы наркобизнес курируется напрямую из МВД. На Youtube ролик просмотрели более 200 тысяч раз. Фильм внесен в «черный список» с начала ноября после соответствующего решения суда Центрального района Минска.

Кроме того, на протяжении года суды в Гомеле, Могилеве, Лидском, Костюковичском, Слонимском, Молодечненском районах признали экстремистскими несколько видео и аудио, судя по названию, националистического толка. Похожего направления были запрещены зимой и восемь аудиозаписей.

Как обычно вне закона объявили очередные «фанатские» группы в соцсети «Вконтакте» в Лиде, Слониме, Витебске. Также несколько видео и книг об исламе. И ресурс «Анархия сегодня» — как TUT.BY писал ранее, там размещалась не только аналитика по теме или теория анархизма, но и даже «практика» вроде руководств по участию в массовых акциях или инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.

Экстремистскими (с июня) в Беларуси объявлены запись массового убийства мусульман в мечети Аль-Нур в новозеландском городе Крайстчерч, а также манифест одного из исполнителей теракта, Брентона Тарранта — тот опубликовал все это в Facebook. Само нападение случилось в марте этого года, погиб 51 человек. Позже в соцсети по решению руководства сайта были удалены 1,5 млн записей теракта. Видео и манифест запрещены в Новой Зеландии как вдохновляющие на новые убйиства и терракты. Весной там судили нескольких человек за распространение видео, один даже получил срок.

В Беларуси с марта столичным судом запрещена очередная аббревиатура из четырех букв и ее расшифровка. Увы, назвать полностью для предупреждения читателей нельзя. В переводе с белорусского УП** значит примерно как «все [оскорбление] системы — [оскорбление]». Ее нельзя размещать на любых носителях, от наклеек до одежды, включая СМИ: «В любых событиях, сценах, эпизодах и кадрах, электронных и печатных СМИ, а равно саму звуковую оболочку текста, произнесенную авторов в виде слов», — указано в «черном списке».

Напомним, первым обновлением за 2019 год оказались две аббревиатуры, AC** (по-английски) или СЛ** (по-русски). Одна обозначает оскорбление в адрес силовиков, другая пожелание смерти сотрудникам органов. Причем эти аббревиатуры появились там не в первый раз, но потом запрет расширили — на любых носителях и в СМИ, в звуковой форме или в виде трансляции произнесенной фразы с аудионосителей.

А кто решает, что запрещено? Как в Беларуси наказывают за комменты и репосты в интернете

Напомним: законом предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов. Таковым могут посчитать даже их репост или сохранение себе на страничку. Поэтому удалить их нужно самостоятельно.

Например, во «ВКонтакте» ввели функцию, чтобы скрыть свои записи на стене от других пользователей. Как удалить свои данные из других соцсетей — TUT.BY писал ранее.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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