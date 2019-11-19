Обновился «экстремистский список». В него внесли еще одну абрревиатуру и фильм блогера из Минска

Источник материала: Tut.by

В постоянно обновляемом списке от Министерства информации появились новые пункты того, что считается экстремистским в Беларуси. Сюда включена еще одна аббревиатура, а также фильм столичного блогера.



Фото: Reuters

В «черном списке» оказался ролик «Грань 2019» от столичного блогера Павла Спирина. Сам автор называет получасовое видео «документальным фильмом», где рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Причем блогер утверждает, якобы наркобизнес курируется напрямую из МВД. На Youtube ролик просмотрели более 200 тысяч раз. Фильм внесен в «черный список» с начала ноября после соответствующего решения суда Центрального района Минска.

Кроме того, на протяжении года суды в Гомеле, Могилеве, Лидском, Костюковичском, Слонимском, Молодечненском районах признали экстремистскими несколько видео и аудио, судя по названию, националистического толка. Похожего направления были запрещены зимой и восемь аудиозаписей.

Как обычно вне закона объявили очередные «фанатские» группы в соцсети «Вконтакте» в Лиде, Слониме, Витебске. Также несколько видео и книг об исламе. И ресурс «Анархия сегодня» — как TUT.BY писал ранее , там размещалась не только аналитика по теме или теория анархизма, но и даже «практика» вроде руководств по участию в массовых акциях или инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.

Экстремистскими (с июня) в Беларуси объявлены запись массового убийства мусульман в мечети Аль-Нур в новозеландском городе Крайстчерч, а также манифест одного из исполнителей теракта, Брентона Тарранта — тот опубликовал все это в Facebook. Само нападение случилось в марте этого года, погиб 51 человек. Позже в соцсети по решению руководства сайта были удалены 1,5 млн записей теракта. Видео и манифест запрещены в Новой Зеландии как вдохновляющие на новые убйиства и терракты. Весной там судили нескольких человек за распространение видео, один даже получил срок.

В Беларуси с марта столичным судом запрещена очередная аббревиатура из четырех букв и ее расшифровка. Увы, назвать полностью для предупреждения читателей нельзя. В переводе с белорусского УП** значит примерно как «все [оскорбление] системы — [оскорбление]». Ее нельзя размещать на любых носителях, от наклеек до одежды, включая СМИ: «В любых событиях, сценах, эпизодах и кадрах, электронных и печатных СМИ, а равно саму звуковую оболочку текста, произнесенную авторов в виде слов», — указано в «черном списке».

Напомним, первым обновлением за 2019 год оказались две аббревиатуры, AC** (по-английски) или СЛ** (по-русски). Одна обозначает оскорбление в адрес силовиков, другая пожелание смерти сотрудникам органов. Причем эти аббревиатуры появились там не в первый раз , но потом запрет расширили — на любых носителях и в СМИ, в звуковой форме или в виде трансляции произнесенной фразы с аудионосителей.

А кто решает, что запрещено? Как в Беларуси наказывают за комменты и репосты в интернете

Напомним: законом предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов. Таковым могут посчитать даже их репост или сохранение себе на страничку. Поэтому удалить их нужно самостоятельно.

Например, во «ВКонтакте» ввели функцию , чтобы скрыть свои записи на стене от других пользователей. Как удалить свои данные из других соцсетей — TUT.BY писал ранее.