Разломали стену и забрали сейф. В Гомеле двое обворовали офис такси

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в ночь на 15 ноября неизвестные обворовали офис службы такси 7220 на улице Свиридова. Вскоре милиция нашла подозреваемых в краже со взломом.





Воры разбили стекло входной двери, проломили стену и похитили сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.





Вскоре оперативники установили личности людей, которые могут быть причастны к преступлению. Ими оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них неоднократно судим, пытался устроиться в эту фирму водителем такси.

Дома у задержанных изъяли часть похищенных денег и ноутбук. Также нашли взломанный сейф, который мужчины выбросили в один из водоемов Ветковского района.