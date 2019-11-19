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Разломали стену и забрали сейф. В Гомеле двое обворовали офис такси

20.11.2019 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в ночь на 15 ноября неизвестные обворовали офис службы такси 7220 на улице Свиридова. Вскоре милиция нашла подозреваемых в краже со взломом.


Воры разбили стекло входной двери, проломили стену и похитили сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.


Вскоре оперативники установили личности людей, которые могут быть причастны к преступлению. Ими оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них неоднократно судим, пытался устроиться в эту фирму водителем такси.

Дома у задержанных изъяли часть похищенных денег и ноутбук. Также нашли взломанный сейф, который мужчины выбросили в один из водоемов Ветковского района.

 
Теги: Гомель
 
 
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Воры разбили стекло входной двери, проломили стену и похитили сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тыс....
 
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