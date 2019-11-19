«Спрашивают, правда ли, что Земля плоская». Пилоты - о приметах, личной жизни и форс-мажорах

Источник материала: Tut.by

Вы аплодируете пилотам в момент посадки самолета? Если да, то знайте: они не всегда слышат, чаще об этом им рассказывают бортпроводники. Мы пригласили в студию вторых пилотов и командиров воздушного судна и узнали, почему они никогда не едят одинаковую еду и в одно и то же время, что будет, если в самолет ударит молния и какие существуют приметы перед полетом.

Выражаем благодарность авиакомпании «Белавиа» за помощь в организации съемок.