|
«Спрашивают, правда ли, что Земля плоская». Пилоты - о приметах, личной жизни и форс-мажорах
20.11.2019 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы аплодируете пилотам в момент посадки самолета? Если да, то знайте: они не всегда слышат, чаще об этом им рассказывают бортпроводники. Мы пригласили в студию вторых пилотов и командиров воздушного судна и узнали, почему они никогда не едят одинаковую еду и в одно и то же время, что будет, если в самолет ударит молния и какие существуют приметы перед полетом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорили с пилотами самолета о том, за что они любят свою работу и чего пассажирам не стоит бояться в полете.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)