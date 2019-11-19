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«Поспорил с женой, что сделаю». Минчанин строит плавучий дом на Чижовском водохранилище

20.11.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир уже почти два месяца строит свой дом на воде. Он поставил на берегу Чижовского водохранилища палатку, кемпер и с утра до вечера мастерит. «Домой только мыться хожу», — смеется мужчина. Он рассказал TUT.BY, как поспорил с женой, что построит плавучую дачу.


В соцсетях задались вопросом, «кто живет на водохранилище» в Чижовке. Недавно неподалеку от бывшей деревни Корзюки появился небольшой дом. Постройка держится на воде, у самого берега. Как-то она выплыла в центр водоема и произвела фурор.

— Собачники с берега нам махали, кричали! А мы вышли на середину водохранилища, баньку затопили, искупнулись — просто классно! — рассказывает Владимир, который строит плавучий дом.

У семьи есть квартира на улице Голодеда, а тут, на воде, будет место для отдыха.


— Я строю хаусбот, — объясняет мужчина затею. — Европа уже порядка 90 лет живет на воде, дело поставлено на поток. Но у нас это не развито, хоть Беларусь и страна озер, Синеокая. Я много путешествовал, повидал таких домов. Как-то с женой на уикенде в Париже снимали дом на воде — запало в душу! И мы эту мечту носили в сердце долгие годы. Время идет, уже и внучке исполнилось два года. Жена говорит: «Может, дачу купим?». Я сказал: «Ты ж землю не любишь, давай я лучше на Чижовском построю!». Можно сказать, поспорил с ней. В Минске хаусботов нет, есть на Минском море, но там более дорогой европейский вариант, мой плавучий дом будет попроще.

По задумке Владимира, здесь появится семейный домик на 48 «квадратов», в котором поместятся столовая, спальня, туалет, душ, баня, техническая зона. Баню оборудовал в первую очередь — уже можно париться.


Баня

Здесь Владимир планирует уместить столовую, спальню и техническое помещение

Дом мужчина поставил на воду месяца полтора назад. Планирует закончить стройку к весне.

— Не потонет?

— Не потонет! Под ним металлоконструкции очень серьезные, резервуары большого давления стоят: испытывал их прошлой зимой, все надежно. Сделаю и дополнение — против крена. Двигатель — электрический мотор, работать будет на солнечных батареях, все экологично.

Владимир объясняет, что хаусбот — не лодка, регистрировать в Государственной инспекции по маломерным судам его не нужно. С точки зрения закона это плот или понтонная переправа.


В районном управлении МЧС и администрации жителя Чижовки поддержали. Мол, законом не запрещено, стройте.

— Правда, тут недалеко, у водохранилища, есть школа олимпийского резерва. Ходил к ним не раз, просил в аренду место для хаусбота. Там все-таки камеры, охрана. Ни в какую не согласились, а жаль, — сокрушается минчанин. — Пока что приходится ночевать рядом со стройкой, чтобы не разворовали материалы.


Живет Владимир сейчас в походных условиях. Ночует в кемпере, еду готовит на горелке


Каркас будущего дома — из финской фанеры, он утеплен, есть канализационные трубы и водопровод. На постройку уже ушло примерно девять тысяч долларов. Владимир прикидывает, что наверняка потратит еще столько же.

— Совсем бюджетно дом на воде не построишь. Все упирается в вес, надо обдумывать каждый шаг. Если дерево — то надо брать самое легкое, лиственницу, причем обработанную, чтобы материал не гнил. Если стекла — энергосберегающие, двери — плотные, утепленные, но легкие.

Информацию по строительству плавучих домов белорус находит на европейских форумах владельцев хаусботов. Правда, не все хотят давать советы.

— Люди зарабатывают на них деньги, поэтому многое — секрет фирмы. Я даже пытался устроиться на работу на завод в Краков, где хаусботы делают. Так хотелось понять, что к чему, — признается Владимир.

Мужчина ради мечты бросил работу. Какую именно — не рассказывает.

— Моя профессия не связана с работой руками. В какой-то момент понял, что надоело все, набираю вес. Знаете, 48 лет — я в таком возрасте, когда мужчина или впадает в депрессию, или заводит любовницу, или находит какое-то увлечение. И когда я начал стройку, то потерял 16 кило веса! Чувствую себя великолепно. Семья очень поддерживает.

Владимир уже готов провести экскурсию. Вот тут будет спальня, тут — столовая.


— Сделаю барную стойку с тарелками, бокальницами, которые будут в воздухе висеть, — ну я так представляю! А вот здесь будет умывальник, а там — газовая двухконфорочная плита. Окно в спальне будет большое. Сделаю навес на втором этаже, поставлю под ним качели, шезлонг, мангал с коптильней.

Мужчина уже купил водную станцию. Она будет перекачивать через фильтры воду из водохранилища — четыре степени очистки. Ее планирует использовать для душа, мытья, стирки. Знакомый владелец хаусбота, итальянец, подсказал, как правильно организовать туалет.

— У них там это готовое продается, а тут приходится самому изобретать. Специальные бактерии будут расщеплять фекалии, в озеро будут выходить уже очищенные, серые, воды. Тяжелая фракция будет собираться в кассеты и утилизироваться отдельно, — объясняет Владимир.

На зиму мужчина снял с плавучего дома мотор. Сейчас вспоминает, как ходил по водохранилищу к Серебрянке, рыбачил там с друзьями. То, что этот водоем считается техническим, мужчину не смущает.


— Вода грязная? Тут максимум есть превышение по тяжелым металлам в старых карасях, которые закапываются в ил. Остальная рыба, которую я доставал, чистая. А водится тут судак, щука, подлещик, лещик, линь, белый амур, раки, пескари — все есть. Раз в год рыбу из Чижовского водохранилища я ношу в лабораторию, исследования показывают, что все чисто.

Сдавать в аренду свой плавучий дом Владимир не собирается.

— Строю его потихонечку, от души. Так что и отдыхать тут будем сами, это ж мое детище.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир уже почти два месяца строит свой дом на воде. Он поставил на берегу Чижовского водохранилища палатку, кемпер и с утра до вечера мастерит.
 
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