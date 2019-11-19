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«Золотой рыбке» в Витебске вернули украденные ключ и горшок с монетами
20.11.2019 14:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У «Золотой рыбки» на набережной Двины снова есть символический ключ от города с надписью «Віцебск» и горшок с монетами. Напомним, эти детали скульптуры Витебске снова обокрали">украли. Кто это сделал, неизвестно: милиция не нашла вандалов. Автор памятника Иван Казак сделал новые ключ и горшок — и их добавили к скульптуре.
Композиция «Золотая рыбка»
В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск».
А в августе 2019 года скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен на коротком штыре внизу памятника, внутри большой «ракушки».
В обоих случаях вандалов не нашли.
Появление этой скульптуры в Витебске объясняют тем, что здесь дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.
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У «Золотой рыбки» на набережной Двины снова есть символический ключ от города с надписью «Віцебск» и горшок с монетами. Напомним, эти детали скульптуры украли.
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