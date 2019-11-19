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«Золотой рыбке» в Витебске вернули украденные ключ и горшок с монетами

20.11.2019 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У «Золотой рыбки» на набережной Двины снова есть символический ключ от города с надписью «Віцебск» и горшок с монетами. Напомним, эти детали скульптуры Витебске снова обокрали">украли. Кто это сделал, неизвестно: милиция не нашла вандалов. Автор памятника Иван Казак сделал новые ключ и горшок — и их добавили к скульптуре.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Композиция «Золотая рыбка» появилась на набережной у слияния Западной Двины и Витьбы в июне 2017 года на праздновании Дня города. Скульптура сразу понравилась горожанам, туристам, фотографам и молодоженам.

В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск».

А в августе 2019 года скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен на коротком штыре внизу памятника, внутри большой «ракушки».

В обоих случаях вандалов не нашли.


Новый ключ. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Появление этой скульптуры в Витебске объясняют тем, что здесь дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.


И новый горшок. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY
 
Теги: Витебск
 
 
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У «Золотой рыбки» на набережной Двины снова есть символический ключ от города с надписью «Віцебск» и горшок с монетами. Напомним, эти детали скульптуры украли.
 
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