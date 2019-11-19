На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

Источник материала: Полымя

В преддверии единого дня информирования, который состоится завтра, 20 ноября, на территории ОАО «Кореличи-Лён» прошла выездная учёба идеологического актива Кореличского района.

В рамках мероприятия председатель профкома ОАО «Кореличи-Лён» Наталья Досько провела экскурсию, рассказав об основных технологиях производства льнотресты. Затем идеологи отправились в актовый зал, где обсудили стоящие на повестке дня вопросы социальной сферы.









Исполняющий обязанности директора Кореличского РУП ЖКХ Николай Лукашков рассказал об основных положениях Указа №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», а директор социально-педагогического центра Кореличского района Лидия Соколова подняла вопрос о новых правилах, в связи с которыми ребёнок считается находящимся в социально опасном положении.









Также с докладами выступили начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Алешкевич и инспектор СПиВО Кореличского РОЧС Екатерина Зузо.









Виктория КОСТЮК

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