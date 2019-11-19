ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

20.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В преддверии единого дня информирования, который состоится завтра, 20 ноября, на территории ОАО «Кореличи-Лён» прошла выездная учёба идеологического актива Кореличского района.

В рамках мероприятия председатель профкома ОАО «Кореличи-Лён» Наталья Досько провела экскурсию, рассказав об основных технологиях производства льнотресты. Затем идеологи отправились в актовый зал, где обсудили стоящие на повестке дня вопросы социальной сферы.

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

Исполняющий обязанности директора Кореличского РУП ЖКХ Николай Лукашков рассказал об основных положениях Указа №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», а директор социально-педагогического центра Кореличского района Лидия Соколова подняла вопрос о новых правилах, в связи с которыми ребёнок считается находящимся в социально опасном положении.

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

Также с докладами выступили начальник инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД Дмитрий Алешкевич и инспектор СПиВО Кореличского РОЧС Екатерина Зузо.

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

На ОАО «Кореличи-Лён» состоялась выездная учёба идеологического актива Кореличчины

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии единого дня информирования, который состоится завтра, 20 ноября, на территории ОАО «Кореличи-Лён» прошла выездная учёба идеологического актива...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Поспорил с женой, что сделаю». Минчанин строит плавучий дом на Чижовском водохранилище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика