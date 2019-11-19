Чтобы не погрязнуть, нужно сортировать. Как кореличчане относятся к раздельному сбору мусора

Источник материала: Полымя

Многим запомнился увиденный по телевидению, в интернете забавный видеоролик «Еноты-барабанщики сортируют мусор», в котором эксперты мусорных дел – еноты – призывают белорусов собирать раздельно отходы. Раздельный сбор мусора необходим для того, чтобы из всех бытовых отходов выделять полезные материалы, годные для переработки и повторного использования. Перерабатываемые отходы часто составляют более половины всего мусора. О том, сортируют ли мусор кореличчане, рассказывают жители района.





♻ Василий ЛЕВКОВИЧ,

начальник Кореличской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

– На сегодняшний день на территории района находятся 12 мини-полигонов и один основной – в Березовце. Все на балансе ЖКХ. В районе много усилий прикладывается, чтобы прийти к разделению мусора. Сейчас мы планируем обеспечить подворья частного сектора Кореличей и Мира двумя видами контейнеров – желтым и черным, для сбора пластика и смешанных бытовых отходов соответственно. К слову, после 2021 года, когда в городе Лиде закончится строительство крупного полигона, соседние районы начнут работать именно с ним. Это позволит вывести сортировку и переработку мусора на новый уровень. Однажды и жители Кореличчины смогут пройти по району по тротуарной плитке, сделанной из пластика, как сейчас происходит в Гродно. Такое сотрудничество с Лидой поможет нам повысить извлечение вторичных материальных ресурсов с 14% до 38%–40%, а там, может, и Швецию, где это число достигает 97%, догоним.

♻ Юлия МУЛЯРЧИК,

методист учреждения образования «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей»:

– Сортировать мусор действительно важно. Сама стараюсь как минимум бутылки выбрасывать в отдельный пакет и выносить в бак для пластика. Но вот что с рассортированным мусором будет дальше? Приедет одна машина, соберет все за раз? Гораздо полезнее было бы поставить специализированные автоматы, которые за каждую выброшенную бутылку возвращают часть суммы, потраченной на нее. Так, например, делают в странах Европы. Люди охотнее стали бы пользоваться именно такими «мусорками» и на наших улицах стало бы чище.

♻ Николай ЕВСЕЙ,

мастер по благоустройству Кореличского ЖКХ:

– В нашем районе находится 119 контейнеров для вторичного сырья, 40 – для бумаги, 40 – для пластика и 39 – для стекла соответственно. Каждый вторник специальная машина собирает вторичное сырье. Затем на станции сортировки в Березовке бумага и пластик попадают под пресс, стекло – в отдельные мешки. Отдельно на переработку попадает вторсырье предварительно не отсортированное жителями. Его на станцию привозят с полигона твердых бытовых отходов. Сегодня только половина жителей нашего района сортирует мусор. Пока нет 100%-ной предварительной сортировки, которая начинается в доме, это будет для нас проблемой. Сам же я стараюсь придерживаться правил сортировки. Отделять стекло, бумагу и пластик от других отходов уже заведено в нашей семье.

Елизавета МУТИЛОВИЧ