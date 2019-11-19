Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Глава государства отметил, что многие годы служения Патриарха Кирилла с благодарностью и теплотой воспринимаются верующими.

«Церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России», — говорится в поздравлении.

Источник: БелТА