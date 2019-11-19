У всех макбуки, никаких дневников и вегетарианское меню. Белорусская школьница об учебе в Стокгольме

Источник материала: Tut.by

Уже не первый год Швеция попадает в список стран с самым высоким уровнем жизни, но по сути о ней мы знаем не так много: тут придумали известные бренды H&M, IKEA, стриминговый сервис Spotify, а еще в 2015 году она победила на «Евровидении» с песней «Heroes». TUT.BY и Шведский институт предложили подросткам на несколько дней поменяться местами: я, ученица минской гимназии, уехала учиться в Стокгольм, а шведский студент Оливер прилетел на занятия в Минск. Что из этого вышло — читайте в материале TUT.BY.

Партнер проекта Швеции есть чему научить, а Беларуси — показать. Вместе с официальным сайтом Швеции на русском языке мы подготовили проект, в котором обычные школьники расскажут, что их больше всего удивило в системе образования, что нужно срочно перенять и что они могут предложить сверстникам из другой страны.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





До поездки мои представления были довольно банальными. Швеция — дорогая, современная и холодная страна. Но люди там более свободные, не боятся выражать свои мысли и поднимать темы, которые у нас обсуждать не принято. Например, проблемы экологии, феминизм и гендерную идентичность. Несколько дней в Стокгольме — и на страну начинаешь смотреть по-новому и бесконечно удивляться. Здесь к учителю никто не обращается на «вы», на уроках можно сидеть в наушниках и пить колу. Вместо тетрадей — макбуки, оценки могут не получать неделями и все прекрасно знают английский язык.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





Globala Gymnasium, в которую я приехала учиться по обмену, находится в центре Стокгольма. На входе первым делом просят снять обувь, правило такое: или берешь с собой сменку или ходишь по гимназии в носках. Правда, соблюдают его далеко не все, некоторые проскакивают в уличных кроссовках. Вдоль длинного коридора — бесконечные шкафчики, в каждом из них розетка, чтобы можно было подзарядить макбук. В гимназии всем студентам выдают ноутбук на три года, а в конце учебы можно его выкупить.

Если школьник захотел отдохнуть или уединиться, есть несколько мест: некоторые сидят на подоконниках, кто-то играет в настольный теннис и есть отдельная комната, куда ученики приходят, когда плохо себя чувствуют. Сначала с ними беседует медсестра, делает осмотр, а после дает возможность побыть одному. Вроде ничего особенного, обычная кровать, красивый вид из окна и надпись «Продолжай улыбаться!»

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





В Швеции обязательное образование начинается с 6 лет и длится до 15-ти. Кроме того, есть специальные школы для детей с трудностями в обучении или особенностями развития. В 15 большинство учеников решает продолжить обучение в гимназии, оно считается более престижными, готовит к поступлению в университет и можно выбрать любой профиль. Например, в Globаla Gymnasium четыре основных направления: искусство и дизайн, естественные науки, социальные науки, бизнес и управление персоналом. Никаких экзаменов при поступлении в гимназию и университет нет, школьники проходят по оценкам. Если подросток понимает, что диплом вуза ему не нужен, то учеба после 9-го класса заканчивается. Но в любой момент можно передумать и поступить в Adult School, перепрыгнув через этап получения образования в гимназии либо колледже.

— Мне нравится, как помогают иностранным студентам, — рассказывает Гаяна из Узбекистана. Не так давно ее семья переехала в Швецию. Чтобы таким школьникам было проще адаптироваться в новой среде, для них разработали специальные программы обучения, обычно они длятся около года. Главная задача поскорее выучить шведский язык. По этой же программе занималась Соня из Минска, а сейчас, спустя шесть лет после переезда, она учится в классе, где одни только шведы.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





То, как проходят здесь уроки, впечатляет больше всего. На уроках школьники работают в группах, так что даже парты стоят таким образом, чтобы ребята садились компаниями по 6−8 человек. Вместо тетрадок и учебников — ноутбуки, задание учитель высылает на почту и в любой момент ученик может уточнить что-то насчет проекта, написать преподавателю лично. ­

— Сегодня мы будем слушать знаменитую речь Мартина Лютера Кинга «I have a dream», — обращается учительница английского к студентам. И 16 минут (пара длится 1 час 20 минут — Прим. TUT.BY) все слушают запись! А потом начинают обсуждать новое правило на примере текста, само выступление Кинга и высказываются, почему спустя более 50-ти лет это все еще актуально. Некоторые делают пометки, потому что очень скоро им предстоит выступить с защитой проекта на тему «Глобальное потепление». Одна группа готовит про Индонезию, вторая — про Америку, третья — про Японию.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





На интерактивной доске учитель показывает презентацию и в конце пары высылает на почту домашнее задание: половина группы смотрит выступление Барака Обамы, а вторая речь Эммы Уотсон в ООН о равноправии женщин. Все подростки отлично знают английский язык, потому что с детства воспитываются на американских каналах.

— Моей дочке 9 лет и недавно она играла с друзьями в онлайн-игру, но в групповом чате все общались по-английски, хотя она начала изучать язык только в этом году, — рассказывает Шарлотта, которая работает в администрации Globala Gymnasium.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





В гимназии нет обязательного дресс-кода, поэтому никто не ругает за джинсы, топики, короткие юбки или слишком яркий макияж. Уроки проходят в довольно свободной форме: учителя редко вызывают к доске, почти не проверяют домашнюю работу и вообще не повышают голос. Политика такая: если ребенок не настроен на занятие, а хочет просто отсидеться и послушать музыку —- это его право. А как он будет аттестовываться в конце года, его проблема.

— Мне нужно вдохновение, чтобы нарисовать картину, — говорит студентка, она сидит в наушниках на уроке искусства. — Смущает ли это преподавателя? Нет, конечно!

В основном, говорит учитель, студенты подключаются, когда им что-то непонятно или начинается работа в группах. В течение месяца они делают проект, который может быть связан с экологией, историей или, например, религией, а после защищают его перед всей группой. А еще расписание меняется каждую неделю в зависимости от проекта.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





В гимназии много студенческих организаций, занимающихся самыми разными вопросами: от работы в саду до внеклассных мероприятий. Особая гордость — небольшой сад, все, что ученики вырастили, отправляется прямиком на кухню.

Шеф-повар в школьной столовой Магнус Нэсс ­— местная знаменитость. Он настолько крут в приготовлении вегетарианских блюд, что даже выпустил книгу «Для больших кухонь и школ». Работать поваром в школьных столовых довольно престижно и на это место могут претендовать только лучшие. Магнус Нэсс до Globala Gymnasium был шеф-поваром в ресторанах, знает сотни рецептов, как приготовить блюдо без мяса.

Последнее время на любых шведских фуршетах и мероприятиях заказывают в первую очередь вегетарианские блюда и делают это не столько из личных побуждений, а именно из-за экологии. Надо сказать, что эта тема третья по важности у шведов. В некоторых школах сразу два разных меню: для вегетарианцев и тех, кто ест мясо и рыбу. Например, в Globola Gymnasium еще 10 лет назад ученики приняли решение перейти на вегетарианскую еду. Это не значит, что все резко отказались от мяса, они могут есть его дома.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





Как выглядит ланч в шведской гимназии? На столах десятки тарелок с разными салатами, крупами от риса до кус-куса, бобовыми, холодными закусками и даже есть сыр бри. Каждый набирает себе столько еды, сколько хочет и может выйти пообедать в библиотеку или холл.

«Вчера мы выбросили 70 килограмм еды», — такое объявление висит в одной из гимназий Стокгольма, не для того, чтобы ограничить детей в еде, а чтобы они смогли в следующий раз рассчитать порцию.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





Школьная библиотека — довольно популярное место. Не надо заводить карточку, все автоматизировано. Просто подходишь к компьютеру, он считывает номер книги — и готово, процесс займет буквально полминуты. Но это далеко не самое интересное, выбор литературы здесь и правда на любой вкус. Начиная от Льва Толстого, Федора Достоевского, Светланы Алексеевич до стеллажей с книгами про историю феминизма, трансгендеров, ЛГБТ: «MeToo — вопросы и ответы», «Как я стала феминисткой. То, о чем не говорят», «Что значит быть трансом?», «Современная гомофобия. Падшие женщины». Все в открытом доступе, что для нас как-то непривычно. На столе рядом с книгами про Pussy Riot лежат презервативы. Их можно спокойно брать, тут не делают вид, что подросткового секса нет, а раз он есть — пусть будет защищенным.

Рядом с библиотекой стенд с яркими листовками, которые рассказывают, куда можно анонимно обратиться, если состоишь в токсичных отношениях, находишься в сложной жизненной ситуации, не получаешь поддержки от родных. Также консультацию могут дать тому, кого родители заставляют заниматься младшими братьями или сестрами.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





В Швеции на уроке физкультуры не надо прыгать через «козла», лазить по канату, делать мостик. Целую пару школьники танцуют под Шакиру, макарену и учат русский народный танец. Неважно, насколько хорошо танцуешь, просто двигаешься под музыку.

— Домашнее задание — записать небольшой кавер на любой понравившийся танец. Не выбирайте ничего сложного, а сделайте это с душой, — говорит в конце урока учительница физкультуры.

Чтобы занятия не были скучными, ученики другой стокгольмской гимназии предложили ввести такие уроки, как баскетбол и скейтбординг. Баскетбольный зал Fryshuset это не только место, где проходят занятия, но и площадка для музыкантов. Недавно здесь выступала известная русская группа Little Big.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





Листовки с предложением о помощи в гимназии висят не просто так, студенты знают, куда им обратиться, если с родителями обсудить какую-то тему неудобно. И они действительно идут к профессионалам. Когда в центре UMO, организации по поддержке подростков по вопросам сексуального здоровья, раздается звонок в дверь, медсестры знают: к ним за консультацией пришел очередной подросток. Кого-то беспокоят отношения с партнером, кто-то не может откровенно поговорить с родителями о сексе и задать те вопросы, которые волнуют.

— К нам приходят, чтобы получить не только моральную поддержку, но и помощь от профессионала. Главное правило UMO — все должно быть анонимно, мы не имеем права рассказывать родителям, что их ребенок был у нас. Исключение, когда это касается наркотиков, алкогольной зависимости или суицида. В остальных случаях сохраняется полная конфиденциальность, — говорит медсестра Шарлотта. — В центре можно бесплатно пройти тест на венерические заболевания, узнать, какие противозачаточные таблетки и презервативы подходят, и получить консультацию, где можно сделать аборт.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





Сейчас в Швеции звезда номер один — активистка Грета Тунберг. Если мир про нее услышал только после речи в ООН, то для стокгольмских подростков она кумир не первый год.

— Грету узнали, когда она начала выходить на одиночный пикет в защиту окружающей среды. Школьники ее очень сильно поддерживают и говорят о ней только хорошее, — поделилась Соня, переехавшая в Швецию 6 лет назад вместе с мамой.

Каждый швед на своем личном примере может рассказать, как заботиться об окружающей среде. Например, пользуются машиной только по выходным, когда выезжают на природу, а в будни добираются на работу на велосипеде или пешком, стараются меньше летать на самолетах, сортируют мусор.

#dasha_radkovskaya

#dasha_radkovskaya





В Швеции понимаешь: для детей действительно делается все, чтобы они чувствовали себя комфортно, их мнение учитывается наравне со взрослым и тут не боятся быть собой.