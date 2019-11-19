Жители многоэтажки в Витебске просят отремонтировать лестницу во дворе - по ней страшно ходить

Источник материала: Tut.by

Жители дома № 31 на улице Чапаева в Витебске написали в редакцию TUT.BY о том, что опасаются ходить по аварийной лестнице возле этой многоэтажки. В ответ на просьбу отремонтировать ее коммунальники только разводят руками: на это нет денег.



Фото предоставлено читателем

Природный ландшафт в микрорайоне такой, что раньше на этом месте возле дома № 31 была горка. Около 10 лет назад здесь для удобства людей построили лестницу. Но за это время ступеньки разрушились и стали опасными для пешеходов.

— Лестница имеет огромное значение для всех местных людей, так как является единственным спуском с горки, по которому можно дойти до ближайшего магазина, — объясняет житель этого района Евгений Шимбаревич. — Мы обращались в ЖЭУ-14 с вопросом, когда ее отремонтируют. Нам ответили, что «в ближайшую пятилетку ремонт данного объекта не предусмотрен». Но за «пятилетку» лестница окончательно разрушится. Хочется надеяться, что коммунальники все же обратят внимание на эту проблему, ведь в ближайших домах живет много пожилых людей, и для них эта лестница просто жизненно важна.



Фото предоставлено читателем

Исполняющий обязанности начальника ЖЭУ № 14 Валерий Жилко сообщил TUT.BY:

— Лестницу планируем ремонтировать. Но точные сроки работ пока назвать не могу. Сейчас все люди заняты на ремонте кровель.