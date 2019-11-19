Пассажирка не смогла уехать из Варшавы в Минск: «Водителю пришла смс, кого не пускать в салон»

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 ноября минчанка Татьяна Жуковская должна была вернуться из Варшавы в Минск. Билет на автобус она покупала через сайт Infobus.eu за месяц до поездки. По словам пассажирки, при посадке водитель сообщил, что ее билет аннулирован. Сейчас женщина хочет получить моральную компенсацию от компании-перевозчика.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Татьяна рассказывает, что в Минск она должна была вернуться на автобусе компании «Визит-тур». Транспорт уходил в 18.30. Пассажирка пришла на подсадку, и там узнала от водителя, что ее билет отменен.

— Спрашиваю: «На каком основании?» — вспоминает она беседу. — Отвечает, что ему пришла смс-ка, а в ней четыре фамилии тех, кого не пускать в салон. Сообщение он не показал. Да и что это за повод такой — смс? Тем более билеты мы оплатили.

Подробных пояснений, продолжает собеседница, от водителя она не получила, и автобус уехал без нее. Таких, как она, вспоминает, на перроне осталось еще три человека. В тот же вечер Татьяна обратилась в Infobus, просила пояснить ситуацию. Ей, говорит, ответили: «В интернете ваш билет висит». На вопрос, почему пассажирка тогда не смогла по нему уехать, пояснений ей не дали. Сказали — вопрос к перевозчику.

— Другие пассажиры, которые тоже не смогли уехать, стали писать специалистам тех сервисов, где они покупали билеты. Но им тоже никто толком ничего не пояснил, — говорит собеседница. — В итоге мы купили билет на одиннадцать вечера и уехали другим автобусом.

На завтра Татьяна пошла в офис Infobus в Минске. Там, говорит, ей сказали, что перевозчик так ничего и не ответил, и посоветовали написать заявление на возврат денег.



Скриншоты в редакцию прислала Татьяна Жуковская

— Билет, который я покупала в интернете, стоил где-то 49 рублей, — переходит к цифрам собеседница. — Второй билет, что я приобрела на вокзале в Варшаве, обошелся мне в 64 рубля. В заявлении я просила вернуть стоимость первого билета и разницу за новый.

На следующий день в вайбере женщина получила сообщение от Infobus. В нем ей сообщили: «Нам поступил ответ от перевозчика. Вам положен полный возврат за приобретенный вами билет на рейс, на который вас не взяли», и предложили в удобное время подойти в офис компании и получить деньги.

— Но я не пошла, решила, если забрать деньги, выходит, претензий у меня нет, но они есть. Они оставили меня вечером в чужой стране, не предложив никаких вариантов, — не скрывает эмоций Татьяна. — Со мной должны были связаться и пояснить ситуацию, но никто это не сделал. Поэтому я хочу получить моральную компенсацию.

В понедельник Татьяна отправила в Визит-тур свое письмо-претензию. Она просит компенсировать ей затраты на приобретение нового билета и моральный ущерб. Все это женщина оценила в 200 рублей.

— Надеюсь, они удовлетворят мою просьбу в досудебном порядке, — делится мнением собеседница. — Иначе придется идти в суд.

В компании «Визит-тур» сообщили, что письмо Татьяны пока не получили.

— Сложившаяся ситуация является крайне неприятной, — говорят в компании. — Однако, пассажиры приобрели билеты на наш рейс у Infobus, что указано в билетах. Информацию Infobus относительно пассажиров на рейс 10 ноября с отправлением из Варшавы в 18.30 нам не предоставил и денег за эти билеты мы не получили. Нашей вины как перевозчика тут нет. Поэтому пассажирам необходимо обращаться в агентство продажи билетов. Как нам стало известно, у агента в программе по продажам билетов возник технический сбой, из-за которого пострадали не только упомянутые пассажиры. Советуем приобретать билеты напрямую у нас на сайте.