Парень пришел на каток и забыл лист конопли в паспорте - за ним приехала милиция

Источник материала: Tut.by

Столичная милиция задержала парня, который забыл марихуану в паспорте. Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

К сотрудникам наркоконтроля обратился минчанин, который работает в пункте проката коньков на одной из ледовых арен. Он обнаружил в паспорте клиента лист вещества растительного происхождения с пряным запахом.

Оперативники приехали и задержали 20-летнего владельца паспорта. Милиция осмотрела личные вещи парня и изъяла банку, в которой хранилось около грамма вещества растительного происхождения, а также два приспособления для курения.

Молодой человек признался, что у него есть еще наркотики. Юноша три месяца выращивал куст конопли на участке деревенского дома родителей. Собранный урожай хранил под крышей сарая. Там во время обыска нашли 100 граммов вещества растительного происхождения.

Эксперты пришли к выводу, что изъятые наркотики — марихуана. Сейчас устанавливают, распространял ли фигурант наркотики. Его действиям дадут правовую оценку.

Известно, что парень — гражданин Украины, несколько лет назад он переехал с родителями в Беларусь в одну из деревень Березинского района. Уже около молодой человек арендует комнату в Минском районе.