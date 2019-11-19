МИД спросил у белорусов, куда они хотят ездить без визы помимо стран Шенгена

Источник материала: Tut.by

Ресурс vandrouki.by обратился в МИД и к министру иностранных дел Владимиру Макею с просьбой проработать вопрос отмены виз в некоторые страны. И МИД им не только ответил, но и попросил своих подписчиков в соцсетях высказать мнение о том, куда бы они хотели ездить без визы кроме стран Шенгена.



Марокко. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ресурс vandrouki.by опубликовал обращение в МИД и к министру иностранных дел Владимиру Макею. «Дорогой МИД, дорогой Владимир Владимирович Макей, помогите белорусским путешественникам в еще паре мест!» — написали они.

Ресурс просит проработать вопрос отмены виз для белорусов в Таиланд, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Южную Корею, Чили, Боливию, Колумбию, Уругвай, Парагвай, ЮАР и Марокко.

«Хотелось бы еще упомянуть о Филиппинах, Заморских Территория США, Бангладеш или Эфиопии, но, надеемся, только об этих визах мы будем думать в 2021 году. МИД, мы вас любим и в вас верим!» — пишут на ресурсе.

В официальном аккаунте в Facebook МИД поблагодарил vandrouki.by за неравнодушное отношение, креативный подход и весомые аргументы для использования в переговорах с нашими зарубежными партнерами.

«Мы также, как и вы, любим всех добропорядочных путешественников. Беларусь в принципе последовательно выступает за облегчение взаимных поездок граждан. Поэтому расширение географии безвизовых путешествий для белорусов является одним из неизменных приоритетов деятельности МИД. Мы также заинтересованы в привлечении и всегда рады иностранным туристам в Беларуси. Только за последние несколько лет заключены соглашения о безвизовом передвижении с Аргентиной, Бразилией, Китаем, включая Макао и Гонконг, Сент-Китс и Невис, упрощен безвизовый порядок поездок с Черногорией, белорусские граждане также могут въезжать без визы во Вьетнам и Малайзию. На финальной стадии находится процесс введения безвизового режима с ОАЭ, готово к подписанию соглашение с Албанией. Работа ведется по многим другим направлениям, в том числе и по упомянутым в статье Колумбии, Республике Корея, Парагваю, Уругваю, Чили, а также по таким экзотическим странам, как, например, Гренада, Маврикий и Сейшельские острова», — пишут представители МИДа.

Со своей стороны министерство также попросило своих подписчиков в Facebook поучаствовать в опросе и высказать мнение о том, куда они помимо стран Шенгена хотели бы путешествовать без визы.