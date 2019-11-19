«Перечеркнуто 20 лет безупречной службы». Прокурор запросил для экс-начальника из СК 3 года колонии

Источник материала: Tut.by

Близится к завершению суд по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата Следственного комитета. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов. По мнению гособвинителя, вина Качура доказана, он просит приговорить его к 3 годам колонии. Андрей Качур и его защитник просят проявить снисхождение — освободить фигуранта от уголовной ответственности или хотя бы не назначать наказание, связанное с лишением свободы. «Одним поступком перечеркнуто 20 лет моей безупречной службы в МВД и СК», — заявил в последнем слове обвиняемый.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В феврале 2019 года Андрей Качур был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. В СК он отвечал за кадровую и идеологическую работу.

Председатель СК Иван Носкевич заявлял , что поводом для отставки обвиняемого стала информация, полученная «от смежного ведомства» — о коррупционном преступлении. Постановление о возбуждении уголовного дела подписал Носкевич, предварительное следствие проводила группа следователей центрального аппарата СК.

По версии следствия, Андрей Качур летом 2017 года, будучи сотрудником СК, узнал, что в отношении его друга, бизнесмена Андрея Казачка, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Друг приехал к нему за «советом», тот сказал, что поможет решить вопрос через начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УСК по городу Минску Илью Волозина, но помощь стоит денег. Казачок был заинтересован в том, чтобы его в итоге оставили на свободе.

Волозин, по словам Качура, назвал сумму за свои «услуги» — сначала 20 тысяч долларов, потом еще 5 тысяч долларов. Бизнесмен пошел на такие условия, деньги он передавал Качуру, а тот утверждал, что отдает их Волозину.

Пока шло следствие, Казачок, в отличие от других фигурантов по делу, находился не в СИЗО, а на свободе. Кроме того, ему дважды позволили выехать на отдых за границу, последний раз он поехал в путешествие со своим другом из СК Андреем Качуром. Но вот с приговором вышло не так, как ожидал бизнесмен, — ему дали пять лет «химии», наказание он отбывает до сих пор.

Казачок начал предъявлять претензии Качуру, что условия не исполнены, в суде зачитали их переписку: «Галимый развод… Не хочу слушать сказки…». Андрей Качур утверждает, что пробовал выяснить у Волозина, почему приговор вышел слишком суровым, на что тот, по словам обвиняемого сказал, мол, пусть Казачок скажет «спасибо», что ему не назначили срок в колонии.

Сегодня во время судебных прений прозвучало, что Качур, по его словам, передал 20 тысяч долларов Волозину прямо на работе, еще 5 тысяч долларов — в бассейне «Президент-Отеля». Обвиняемый во время допроса настаивал, что не присваивал деньги себе, что просто по-дружески помогал Казачку.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Волозина допрашивали в закрытом режиме. Во время прений гособвинитель лишь отметил, что по словам свидетеля, расследование дела Казачка проходило в обычном порядке.

По информации TUT.BY, в отношении Ильи Волозина дело прекращено — он находится на свободе. Параллельно в производстве Следственного комитета находится дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Вероятнее всего, речь идет о той самой взятке в 25 тысяч долларов, а мошенничество — поскольку обещание должностного лица выполнено не было и Казачок все-таки получил срок.

На данном этапе гособвинитель просит признать Андрея Качура виновным в подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК), приговорить к 3 годам лишения свободы, лишить звания полковника юстиции. По мнению прокурора, оснований для освобождения от уголовной ответственности нет, поскольку явку с повинной и чистосердечное признание Качур написал, когда его уже ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Адвокат обвиняемого не оспаривает, что Качур совершил преступление, отмечает, что он всегда и последовательно признавал вину, помогал следствию. Но настаивает, что сначала Андрей Качур написал явку с повинной и только потом ему предъявили постановление о возбуждении уголовного дела, поэтому считает, что это обстоятельство должно быть учтено, просит освободить Качура от уголовной ответственности.

— Он уже сейчас несет бремя неотвратимости наказания, государственная служба для него перечеркнута, — заявила защитник. — Тяжкие последствия в результате совершения преступления не наступили.

Адвокат просит суд учесть, что Качур «достойно прошел трудовой путь — сначала в органах внутренних дел, после в Следственном комитете, неоднократно поощрялся по службе». Кстати, Следственный комитет представил в суд положительную характеристику на бывшего сотрудника.

В случае, если судом все-таки будет принято решение о привлечении Качура к уголовной ответственности, защитник просит не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Такую же просьбу выразил и сам обвиняемый. В последнем слове он заявил, что сожалеет о содеянном, думал, что действовал из лучших, дружеских побуждений.

— Я глубоко переживаю эту ситуацию. Сам пришел и написал явку с повинной, старался помочь следствию. Извиняюсь заочно перед своими родными и коллегами, которых подвел своим поступком. Верю в правосудие, прошу о снисхождении и учесть 20 лет моей безупречной службы в МВД и СК, перечеркнутые одним неправильным поступком.

Согласно предъявленному обвинению, Андрею Качуру грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет (ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК).