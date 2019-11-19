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В Октябрьском вынесли приговор водителю погрузчика, из-за которого погибла 10-летняя девочка

20.11.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Октябрьском вынесли приговор по уголовному делу о гибели 10-летней девочки на территории фермы «Хоромцы» хозяйства «Поречье-Оресса», сообщили в Гомельском областном суде.


Фото: Следственный комитет

Напомним, трагедия произошла 28 мая. Слесарь-ремонтник выезжал на погрузчике задним ходом с фермы, зацепил проем ворот установленными на крыше кабины рым-болтами, в результате частично разрушилась фронтальная часть коровника. Обломки упали на стоявшую рядом девочку. От полученных травм ребенок умер.

Обвиняемый вину признал полностью.

Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии-поселении, но в связи с вступившим в силу Законе об амнистии он частично освобожден от наказания — на 1 год.

Во время расследования инцидента СК установил на предприятии многочисленные нарушения и факты бесхозяйственности. В частности, эксплуатация именно этого погрузчика из-за неисправностей была запрещена.

 
 
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В Октябрьском вынесен приговор по уголовному делу о гибели 10-летней девочки на территории фермы «Хоромцы» хозяйства «Поречье-Оресса», сообщили в Гомельском...
 
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