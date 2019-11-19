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В Октябрьском вынесли приговор водителю погрузчика, из-за которого погибла 10-летняя девочка
20.11.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском вынесли приговор по уголовному делу
Обвиняемый вину признал полностью.
Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии-поселении, но в связи с вступившим в силу Законе об амнистии он частично освобожден от наказания — на 1 год.
Во время
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В Октябрьском вынесен приговор по уголовному делу о гибели 10-летней девочки на территории фермы «Хоромцы» хозяйства «Поречье-Оресса», сообщили в Гомельском...
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