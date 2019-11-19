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В числе победителей есть и борисовчанка

20.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель мероприятия – укрепление дружеских связей молодежи, повышение интереса учащихся к изучению литературного и исторического наследия двух стран, культурных традиций братских народов.

В олимпиаде приняли участие 138 учащихся из 23 регионов России и 54 учащихся Беларуси. В командном зачете сборная Минской области заняла третье место среди 32 команд-участниц. Успешное выступление команды Минской области свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся.

Интеллектуальные соревнования юных знатоков включали два обязательных тура – комплексную работу по русскому языку и литературе, написание сочинения, а также творческие конкурсы риторического мастерства, конкурс знатоков и конкурс выразительного чтения. В состав экспертного жюри вошли белорусские и российские ученые, ведущие преподаватели учреждений высшего образования. В закрытии олимпиады принял участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

 Учащаяся 10 класса ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова» Яна Сивакова (учитель О.В. Афонская) получила диплом 3 степени в творческом конкурсе выразительного литературного чтения.

 
 
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С 28 октября по 2 ноября в Могилеве прошел заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».
 
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