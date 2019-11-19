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Школьники с особенностями развития готовят постановку по мотивам сказки "Белоснежка и 7 гномов"

20.11.2019 18:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Белоснежка и 7 гномов" в новом инклюзивном формате. Интерпретацию известной сказки готовят юные актеры минской школы № 177 - дети с особенностями развития. Сюжет постановки придумал один из маленьких артистов. Сейчас активно проходят репетиции. Такая школьная театральная терапия помогает детям не бояться находиться в коллективе и быть с "коллегами по цеху" на равных.
 
 
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"Белоснежка и 7 гномов" в новом инклюзивном формате. Интерпретацию известной сказки готовят юные актеры минской школы № 177 - дети с особенностями развития. Сюжет...
 
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