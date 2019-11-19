Туристы просят заменить отель. Туроператор - об изменениях после инцидента со смертью минской пары

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет продолжает проверку по факту смерти минской пары после отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Результаты экспертизы родным все еще неизвестны. Тем временем, по данным туроператора TEZ TOUR, белорусские туристы по-прежнему летают в Египет, было несколько обращений с просьбой заменить отель.



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Для минской семейной пары отпуск в Египте закончился трагедией. После ужина в отеле (сын погибшей женщины Андрей настаивает: именно в отеле. — Прим. TUT.BY) супруги почувствовали недомогание. Анатолий умер в местной больнице, его жена Елена еще успела вернуться в Минск. Здесь белорусские врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли ее спасти.

В комментарии TUT.BY Андрей уточнил, что врачи практически сразу отмели подозрение об инфекции, сын дал разрешение на проведение всех исследований, в том числе на люмбальную пункцию (для исследования состава спинномозговой жидкости).

— Есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами, — пояснил собеседник.

Отметим, что результаты судебно-медицинской экспертизы родственникам пока неизвестны. В Государственном комитете судебных экспертиз воздерживаются от комментариев, поскольку решение о разглашении данной информации принимает следователь. В Следственном комитете дают общую информацию: по делу Елены и Анатолия проводится проверка, назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы.

В Минздраве отказались предоставить комментарий по ситуации. Отметим, что сын Елены подчеркивал , что врачи Минской инфекционной больницы, куда доставили женщину, старались сделать все возможное, чтобы ее спасти. Они не просто профессионально исполняли свои обязанности, но и как могли морально поддерживали пациентку и ее родных.

Туроператором поездки минской пары в Шарм-эль-Шейх выступала компания TEZ TOUR. Как пояснили в минском офисе, в настоящий момент аннуляций туров по египетскому направлению не наблюдается. Был зафиксирован ряд обращений туристов по замене отеля. Туристам были предложены альтернативы с последующим перебронированием тура. В данный момент компания TEZ TOUR не продает туры с проживанием в отеле Sharm Reef 4*.

Ранее Департамент по туризму рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в отель Shаrm Reef 4*. Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович заметил, что эта рекомендация не была запретом на посещение данного отеля. Такой запрет ведомство не может наложить: еще нет официально установленной причины смерти белорусских туристов.

Как отметил Владимир Нестерович, даже если будет доказана вина отеля, о запрете отдыхать именно в этом месте, речи не идет: каждый человек вправе самостоятельно принять решение, где ему останавливаться во время туристической поездки.

В этом году немцев и британцев предупреждали о кишечной инфекции в Египте

В прошлом году в туристической отрасли Египта был еще один скандал, последствия которого перенеслись и на этот год. Как оказалось, в Великобритании туристов, которые летят отдыхать в Хургаду, предупреждали о кишечной бактерии E.Coli. Это произошло, как пишет ресурс metro.co.uk , из-за внезапной смерти в августе 2018 года семейной пары британцев. Они отдыхали в пятизвездочном отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. После этого британский туроператор Thomas Cook эвакуировал из отеля 301 туриста.

При этом в 2019 году также были отдыхающие, которые в Египте заразились E.Coli. Англичанам советовали не есть на отдыхе салаты, мороженое, сыр, не использовать кубики льда, потому что бактерия распространяется через грязную воду или продукты питания, стараться не глотать воду в бассейне.

Немцев о E. Coli тоже предупреждали. На август 2019 года, пишет А ссоциация туроператоров России , после поездки в Египет кишечной палочкой заболел 31 немецкий турист. За весь 2018 год был зарегистрирован 21 такой случай.

В пресс-службе Минздрава не стали что-то комментировать и по поводу бактерии E.Coli. TUT.BY направил в ведомство официальный запрос.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, бактерия Escherichia coli (E.Coli) чаще всего безвредна, но некоторые ее штаммы могут спровоцировать сильное пищевое отравление.

Бактерия передается через сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку продукты из мясного фарша, сырое молоко и загрязненные сырые овощи и ростки. У заболевшего E. Coli может быть диарея, лихорадка, рвота. Инкубационный период — от трех до восьми дней. Большинство пациентов выздоравливает в течение десяти дней. Но у некоторых эта инфекция может привести к развитию гемолитического уремического синдрома, а он опасен для жизни.

Белорусов, которые отдыхают в Египте, в августе этого года, когда о бактерии в том числе писали и российские туристические ресурсы, о E. Coli не предупреждали. Хотя Египет в прошлом году был самым популярным заграничным направлением у белорусов. В 2018 году свой отпуск там провели более 211 тысяч сограждан.

Как объясняет пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, какую-либо информацию об эпидемиологической обстановке, осложнении общественно-политической ситуации в том или ином регионе они дают в двух случаях. Во-первых, если к ним поступает информация от Министерства иностранных дел, во-вторых, от Министерства здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения. Данных о том, что туристам надо как-то обратить внимание на E. Coli, от вышеуказанных ведомств и организаций у них не было.

Представитель Минспорта обратил внимание и на рекомендации Минздрава для путешественников. Они заключаются в том, что люди, которые отдыхают за границей, находятся в непривычных условиях питания, отдыха, климата, а это создает повышенный риск заражения инфекционными заболеваниями. Гражданам, вернувшимся с мест отдыха за пределами страны, следует обращать внимание на состояние своего здоровья. При появлении первых признаков недомогания ни в коем случае не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу, обязательно обратив его внимание на пребывание в той стране, откуда вернулись.