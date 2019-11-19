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Туристы просят заменить отель. Туроператор - об изменениях после инцидента со смертью минской пары
20.11.2019 18:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет продолжает проверку по
Для минской семейной пары отпуск в Египте
В комментарии TUT.BY Андрей уточнил, что врачи практически сразу отмели подозрение об инфекции, сын дал разрешение на проведение всех исследований, в том числе на люмбальную пункцию (для исследования состава спинномозговой жидкости).
— Есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами, — пояснил собеседник.
Отметим, что результаты судебно-медицинской экспертизы родственникам пока неизвестны. В Государственном комитете судебных экспертиз воздерживаются от комментариев, поскольку решение о разглашении данной информации принимает следователь. В Следственном комитете
В Минздраве отказались предоставить комментарий по ситуации. Отметим, что сын Елены
Туроператором поездки минской пары в Шарм-эль-Шейх выступала компания TEZ TOUR. Как пояснили в минском офисе, в настоящий момент аннуляций туров по египетскому направлению не наблюдается. Был зафиксирован ряд обращений туристов по замене отеля. Туристам были предложены альтернативы с последующим перебронированием тура. В данный момент компания TEZ TOUR не продает туры с проживанием в отеле Sharm Reef 4*.
Ранее Департамент по туризму рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в отель Shаrm Reef 4*. Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович заметил, что эта рекомендация не была запретом на посещение данного отеля. Такой запрет ведомство не может наложить: еще нет официально установленной причины смерти белорусских туристов.
Как отметил Владимир Нестерович, даже если будет доказана вина отеля, о запрете отдыхать именно в этом месте, речи не идет: каждый человек вправе самостоятельно принять решение, где ему останавливаться во время туристической поездки.
В этом году немцев и британцев предупреждали о кишечной инфекции в Египте
В прошлом году в туристической отрасли Египта был еще один скандал, последствия которого перенеслись и на этот год. Как оказалось, в Великобритании туристов, которые летят отдыхать в Хургаду, предупреждали о кишечной бактерии E.Coli. Это произошло, как пишет ресурс
При этом в 2019 году также были отдыхающие, которые в Египте заразились E.Coli. Англичанам советовали не есть на отдыхе салаты, мороженое, сыр, не использовать кубики льда, потому что бактерия распространяется через грязную воду или продукты питания, стараться не глотать воду в бассейне.
Немцев о E. Coli тоже предупреждали. На август 2019 года, пишет А
В пресс-службе Минздрава не стали что-то комментировать и по поводу бактерии E.Coli. TUT.BY направил в ведомство официальный запрос.
Как
Бактерия передается через сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку продукты из мясного фарша, сырое молоко и загрязненные сырые овощи и ростки. У заболевшего E. Coli может быть диарея, лихорадка, рвота. Инкубационный период — от трех до восьми дней. Большинство пациентов выздоравливает в течение десяти дней. Но у некоторых эта инфекция может привести к развитию гемолитического уремического синдрома, а он опасен для жизни.
Белорусов, которые отдыхают в Египте, в августе этого года, когда о бактерии в том числе
Как объясняет пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, какую-либо информацию об эпидемиологической обстановке, осложнении общественно-политической ситуации в том или ином регионе они дают в двух случаях. Во-первых, если к ним поступает информация от Министерства иностранных дел, во-вторых, от Министерства здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения. Данных о том, что туристам надо как-то обратить внимание на E. Coli, от вышеуказанных ведомств и организаций у них не было.
Представитель Минспорта обратил внимание и на рекомендации Минздрава для путешественников. Они заключаются в том, что люди, которые отдыхают за границей, находятся в непривычных условиях питания, отдыха, климата, а это создает повышенный риск заражения инфекционными заболеваниями. Гражданам, вернувшимся с мест отдыха за пределами страны, следует обращать внимание на состояние своего здоровья. При появлении первых признаков недомогания ни в коем случае не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу, обязательно обратив его внимание на пребывание в той стране, откуда вернулись.
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