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Беловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий по версии National Geographic
20.11.2019 19:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий в 2020 году по версии National Geographic. Туристам предлагают посетить один из последних сохранившихся уголков дикой природы в Европе. Особый интерес представляют его обитатели: европейский зубр, многочисленные виды птиц и млекопитающих. National Geographic советует посещать пущу в сентябре - октябре.
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Беловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий в 2020 году по версии National Geographic. Туристам предлагают посетить один из последних сохранившихся уголков дикой...
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