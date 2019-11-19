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Современная методология через призму памяти холокоста

20.11.2019 19:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские преподаватели и европейские ученые собрались в образовательном центре имени Рау, чтобы изучить мировую образовательную практику. Историки поделятся современными данными исследователей из Германии, Франции, Чехии, Польши и Беларуси. Как подчеркивают иностранные специалисты, в Европе растут расистские настроения, в том числе и на фоне миграционной волны. Именно поэтому важно изучать уроки истории - и на их основе формировать адекватный взгляд на мир у подрастающего поколения. Основной кейс встречи - вопросы преподавания в белорусских школах - истории холокоста и Второй мировой войны в целом.

 
 
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Белорусские преподаватели и европейские ученые собрались в образовательном центре имени Рау, чтобы изучить мировую образовательную практику. Историки поделятся...
 
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