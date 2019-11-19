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Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ прибыла в Беларусь

20.11.2019 19:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня истребители приземлились на аэродроме авиационной базы в Барановичах. Таким образом, в 2019 году выполнены все обязательства по поставкам авиатехники по контракту в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Сегодня Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире. Он имеет превосходные характеристики. Как сообщалось ранее, всего, согласно контракту, в нашу страну будет поставлено 12 таких самолетов.
 
 
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Сегодня истребители приземлились на аэродроме авиационной базы в Барановичах. Таким образом, в 2019 году выполнены все обязательства по поставкам авиатехники по...
 
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