Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вторая пара боевых самолетов Су-30СМ прибыла в Беларусь Сегодня истребители приземлились на аэродроме авиационной базы в Барановичах. Таким образом, в 2019 году выполнены все обязательства по поставкам авиатехники по...

Сегодня истребители приземлились на аэродроме авиационной базы в Барановичах. Таким образом, в 2019 году выполнены все обязательства по поставкам авиатехники по контракту в рамках договора между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Сегодня Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире. Он имеет превосходные характеристики. Как сообщалось ранее, всего, согласно контракту, в нашу страну будет поставлено 12 таких самолетов.