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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцке из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент пятиэтажного дома С этой проблемой жители пятиэтажного дома в Полоцке обратились к нам в Telegram-канал. Из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент. Под...

С этой проблемой жители пятиэтажного дома в Полоцке обратились к нам в Telegram-канал. Из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент. Под воздействием влаги грунт просел. А дом стал трещать по швам. Обращения к местным властям к результату не привели. К решению проблемы подключилась наша съемочная группа.