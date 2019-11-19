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В Полоцке из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент пятиэтажного дома
20.11.2019 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС этой проблемой жители пятиэтажного дома в Полоцке обратились к нам в Telegram-канал. Из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент. Под воздействием влаги грунт просел. А дом стал трещать по швам. Обращения к местным властям к результату не привели. К решению проблемы подключилась наша съемочная группа.
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С этой проблемой жители пятиэтажного дома в Полоцке обратились к нам в Telegram-канал. Из-за отсутствия канализации дождевая вода уходит под фундамент. Под...
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