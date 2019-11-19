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Вода из-под крана позеленела. Зачем каждый год в Минске окрашивают сетевую воду?
20.11.2019 21:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК зимнему сезону проверяют на прочность подземные коммуникации. В Минске специалисты обследуют трубы. Так, в сетевую воду добавляют химический краситель - он работает как индикатор. Благодаря зеленому цвету удается обнаружить сразу несколько неполадок. Работы по модернизации теплотрассы ведутся постоянно. Кстати, по протяженности сетей белорусская столица занимает третье место среди городов СНГ.
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К зимнему сезону проверяют на прочность подземные коммуникации. В Минске специалисты обследуют трубы. Так, в сетевую воду добавляют химический краситель - он...
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