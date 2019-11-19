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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Cоциальный проект "Мобильный почтальон" стартовал в Оршанском районе Помочь в решении проблемы и создать комфортные условия для каждого человека - задача и социального проекта "Мобильный почтальон", который стартовал в Оршанском...

Помочь в решении проблемы и создать комфортные условия для каждого человека - задача и социального проекта "Мобильный почтальон", который стартовал в Оршанском районе. Теперь оформить подписку и оплатить услуги жители самых отдаленных деревень могут при помощи мобильного устройства. Гаджетами вооружили почтальонов. Особенно это оценили там, где нет почтовых отделений и банков, а до ближайшего инфокиоска не один десяток километров.