ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Гродно массово жалуются на хищение денег с карт после звонка «сотрудника банка»

20.11.2019 23:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около десяти часов вечера 20 ноября гродненская милиция сообщила о массовых жалобах граждан на звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек.


Фото с сайта: pixabay.com

«В среду вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковых карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищение», — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В милиции напоминают, что сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не сообщайте звонящим никакую информацию.

Мы составили для вас памятку о том, как понять, что вам звонит не банк, а мошенник.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около десяти часов вечера 20 ноября гродненская милиция сообщила о массовых жалобах граждан на звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спецдокладчик ООН: В Беларуси выносят неоправданно длительные приговоры подросткам за наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика