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Жители Гродно массово жалуются на хищение денег с карт после звонка «сотрудника банка»
20.11.2019 23:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около десяти часов вечера 20 ноября гродненская милиция сообщила о массовых жалобах граждан на звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек.
«В среду вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковых карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищение», —
В милиции напоминают, что сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не сообщайте звонящим никакую информацию.
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Около десяти часов вечера 20 ноября гродненская милиция сообщила о массовых жалобах граждан на звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и...
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