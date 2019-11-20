Жители Гродно массово жалуются на хищение денег с карт после звонка «сотрудника банка»

Источник материала: Tut.by

Около десяти часов вечера 20 ноября гродненская милиция сообщила о массовых жалобах граждан на звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек.



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«В среду вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковых карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищение», — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В милиции напоминают, что сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вы столкнулись с такой ситуацией, не сообщайте звонящим никакую информацию.

Мы составили для вас памятку о том, как понять, что вам звонит не банк, а мошенник .