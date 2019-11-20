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Спецдокладчик ООН: В Беларуси выносят неоправданно длительные приговоры подросткам за наркотики

20.11.2019 21:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперт ООН по правам человека в Беларуси обеспокоена судьбой подростков, отбывающих наказание за правонарушения, связанные с наркотиками. Анаис Марин призвала белорусские власти привести Уголовный кодекс в соответствие с собственными обязательствами в рамках Конвенции о правах ребенка, которой сегодня исполняется 30 лет.


Анаис Марин. Фото: news.un.org

«В результате понижения возраста уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, до14 лет в тюрьме оказались десятки несовершеннолетних. Их приговаривают к неоправданно длительным срокам», — сказано в заявлении спецдокладчика по правам человека в Беларуси.

Эксперт ООН возмущена, что проблему потребления наркотиков и наркотической зависимости рассматривают в криминальном контексте, а не в качестве проблемы здравоохранения. «Арест, задержание детей и подростков или их заключение под стражу должно быть крайней мерой, и период лишения свободы должен быть максимально коротким», — считает спецдокладчик.

Марин заявила: она обеспокоена тем, что «дети содержатся в неадекватных условиях, не имеют полного доступа к медицинской помощи и образованию и ограничены в общении с близкими». Кроме того, по ее словам, их жестоко наказывают за мелкие проступки и вынуждают работать. В некоторых случаях, по сообщениям, нарушаются гарантии справедливого судебного процесса.

Эксперт ООН одобрила намерение властей по амнистии на два года сократить срок содержания под стражей за преступления, связанные с наркотиками. Речь идет о тех, кто совершил их в подростковом возрасте. В то же время, с сожалением заметила спецдокладчик, эта мера распространяется только на тех заключенных, кто получил небольшие сроки тюремного заключения.

«Я призываю правительство пересмотреть законодательство в области наркотиков и систему ювенальной юстиции, в первую очередь с тем, чтобы найти альтернативы тюремному заключению», — заявила Марин.

Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси.

В ноябре прошлого года спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Беларуси была назначена Анаис Марин. Она не смогла посетить Беларусь в своем официальном статусе: Марин отправила в МИД письмо с просьбой разрешить посетить Беларусь с официальным визитом, но ответа не получила.

Сегодня во всем мире лишены свободы более семи миллионов детей и подростков. Это те, кто находится в тюрьмах, центрах содержания иммигрантов и других закрытых учреждениях, сообщает ООН со ссылкой на свежее исследование.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперт ООН по правам человека в Беларуси обеспокоена судьбой подростков, отбывающих наказание за правонарушения, связанные с наркотиками.
 
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