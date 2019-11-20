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О шумопоглощающие экраны путепровода Западного обхода разбиваются птицы. Когда власти их защитят?

21.11.2019 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контуры птиц на прозрачные шумопоглощающие экраны Западного обхода нанесут не раньше 2020 года, сообщает Zarya.by со ссылкой на зампреда Брестского горисполкома Андрея Филановича.


Фото: Reuters

Вопрос подняли жители Бреста, которые сообщили, что без рисунка на щитах о конструкции разбиваются птицы.

— В 2019 году нанесение контуров птиц на шумопоглощающие экраны путепровода Западного обхода не планируется, — соообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Филанович. — Эти работы будут выполнены в 2020 году.

 
Теги: Брест
 
 
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