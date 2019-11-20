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В Витебске ищут мужчину, который вышел из бара и пропал
21.11.2019 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске разыскивают 39-летнего Николая Елисеева: ночью мужчина вышел из бара «Континент» и пропал,
В ночь с 16 на 17 ноября Николай Елисеев вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей, 1 и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Приметы: рост 183 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. На правой руке от плеча до запястья — тату в виде дракона. Был одет: синяя зимняя куртка, темная кофта, синие джинсы, туфли.
Напомним, в Витебске также
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В ночь с 16 на 17 ноября Николай Елисеев вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей и пропал.
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