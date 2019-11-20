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В Витебске ищут мужчину, который вышел из бара и пропал

21.11.2019 07:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске разыскивают 39-летнего Николая Елисеева: ночью мужчина вышел из бара «Континент» и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел.


В ночь с 16 на 17 ноября Николай Елисеев вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей, 1 и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Приметы: рост 183 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. На правой руке от плеча до запястья — тату в виде дракона. Был одет: синяя зимняя куртка, темная кофта, синие джинсы, туфли.

Всех, что может что-либо сообщить о пропавшем мужчине, просят звонить по телефонам: 7733, +375 33 900−77−71 или 102.

Напомним, в Витебске также разыскивают 20-летнего Романа Лазуко: молодой человек неделю назад ушел из дома и пропал. Он страдает диабетом и нуждается в инсулине.

 
Теги: Витебск
 
 
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В ночь с 16 на 17 ноября Николай Елисеев вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей и пропал.
 
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