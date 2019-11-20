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Смерть в Египте, пропавшие бюллетени, дом на воде, Мадонна на «Славянке» и «диктаторши» - все за вчера

21.11.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы вдруг собрались завтра ехать на перезахоронение Калиновского в Вильнюсе — то вот у нас для вас гайд по поездке. Ну, а сегодня в Минске утепляйтесь и берегите себя — такой ветер и холод обещают, что из дома выходить не хочется. Ну а пока давайте в тепле вспомним, чем страна и мир жили вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • После смерти минской пары после отдыха в Шарм-эль-Шейхе белорусские туристы по-прежнему летают в Египет. А между тем, пока совершенно не понятно, что случилось с людьми. Эксперты и СК ссылаются на то. что экспертиза не готова, Минздрав и вовсе не тревожится и белорусов ни о чем не предупреждает. А вот в Великобритании туристов, которые летели отдыхать в Хургаду, предупреждали о кишечной бактерии E. Coli — после внезапной смерти в августе 2018 года семейной пары британцев в пятизвездочном отеле. Кстати, своих туристов после этого британский туроператор сразу эвакуировал из отеля.
  • А Турция, кстати, в следующем году введет налог для туристов на проживание в отелях.
  • Наши же власти озаботились конкуренцией на рынке страны — и провели по этому поводу целый форум с представителями Международной финансовой корпорации. Говорили и о «Евроопте», и о том, как мы с вами лекарства из-за границы привозим (хотя, казалось бы, при чем здесь это?)
  • Если вы идете на новую работу — то вам почти точно предложат пройти испытательный срок. Страшно? Да ладно, просто мы мало о нем знаем. Какие у нас права есть во время испытательного срока? А почему зарплата меньше «обычной»? Спросили юриста — и готовы объясним вам.
  • Еще разбирались, куда пропали бюллетени на выборах. В округе «Мисс Беларусь», например, разница между теми, кто получил бюллетень, и теми, кто проголосовал, — 468 человек. «Наверное, это проявление такой гражданской позиции», — говорят в ЦИК.
  • Помните экс-начальника из СК, которого обвиняют в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов? Куда делись деньги, похоже, так и не выяснили — а прокурор попросил для него небольшой срок. Адвокат же и вовсе считает правильным освободить его от уголовной ответственности «после 20 лет безупречной службы».
  • А как там украинские корабли, которые вернула Россия? Командующий ВМС Украины считает, что их «угробили»: мол, поснимали даже плафоны, розетки и унитазы! Зеленский пообещал все вернуть домой.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Помните, как мы со Швецией поменялись школьниками? Шведский студент Оливер прилетал на занятия в Минск, а наша Даша, ученица минской гимназии, ездила учиться в Стокгольм. Рассказываем, что ее больше всего там впечатлило.
  • А некоторым и на родине хорошо. Знакомьтесь — Владимир. Он уже почти два месяца строит свой дом на воде в Минске. Поставил на берегу Чижовского водохранилища палатку, кемпер и с утра до вечера мастерит. Оказывается, поспорил с женой, что построит плавучую дачу — и у него все получается! «В какой-то момент понял, что надоело все, набираю вес. Знаете, 48 лет — я в таком возрасте, когда мужчина или впадает в депрессию, или заводит любовницу, или находит какое-то увлечение». Семья его очень поддерживает, теперь главное, чтобы власти не помешали. А то у нас ведь по-всякому бывает: дом на воде это плохо, зато «Табакерка» у поликлиники — нормально, по закону. Кстати, знаете, сколько белорусов курит?..


  • А помните громкое дело Вячеслава Давыдовича? Три года назад наш герой Денис был одним из потерпевших по статье УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Узнав, что после освобождения Давыдович подал иск на журналистов и TUT.BY о защите чести и достоинства, Денис решил: раз Давыдович продолжает оспаривать свою виновность, он попросил взыскать моральную компенсацию — и суд стал на его сторону. Читайте историю парня.
  • Продолжаем делиться историями наших читателей о переходе на электрическое отопление. Давайте расскажем, как семья пенсионеров отказалась от печей и подключила к тарифу «три копейки» инфракрасные обогреватели (еле выбил, говорит хозяин, эти 10 киловатт!) — и сколько все это стоит.
  • Наш «Славянский базар» тут спрашивает белорусов, кого пригласить на фестиваль в 2020 году. Фантазируйте, не стесняйтесь — а вдруг и Мадонну допросимся! Ну, а пока вспомним не менее известную, но более близкую нам Майю Плисецкую — ох и непростая у нее была жизнь, если вы не знали.
  • National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в следующем году — и в него вошла и наша достопримечательность. Давайте расскажем, какая.
  • Кстати, если вы часто путешествуете и аплодируете пилотам в момент посадки самолета, то знайте: они не всегда это слышат, чаще об этом им рассказывают бортпроводники. А знали, что вторые пилоты и командиры воздушного судна никогда не едят одинаковую еду и в одно и то же время? А какие существуют приметы перед полетом, хотите узнать? Вот здесь они все-все нам рассказали.
  • В авиации, конечно, отбор жесточайший — а вот в такси нас с вами может возить, похоже, совершенно любой. Попробовали разобраться, как в «Яндекс.Такси» попадают водители практически без стажа — и выяснили много интересного.
  • Ну, а теперь о политике… Нет, о красоте… Нет, о мудрости… Или о скандальной славе?.. Или о любви?.. Обо всем сразу, в общем. Расскажем вам о женщинах, мужей которых называют сильными политиками, лидерами наций, авторитарными правителями, а кого-то и просто диктаторами. И «вторые половины» разделяют с ними не только «плюшки» нахождения у власти, но и его бремя, а зачастую и репутацию. Так что кому диктатор, а кому и муж!


  • А какие у нас женщины! Наша 71-летний дизайнер выпустила коллекцию купальников для сверстниц — и ее представили смелые модели 50+. Смотрите, какие красавицы!

О СПОРТЕ

  • Хоккейная «Юность» разгромно проиграла «Ред Буллу» — и вылетела из Лиги чемпионов. А на самом матче не обошлось без массовой драки — вот здесь подробности.
  • Вы знаете, кто такой Артемий Панарин? Этот 28-летний парень стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. А когда-то Артемий жил в шахтерском городке Челябинской области с бабушкой и дедушкой, ездил на тренировки на проржавевшем уазике (а потом, конечно, купил дедушке внедорожник!) и учился не обращать внимания на насмешки сверстников. Про его путь, закалку и рекорды в лучшей лиге мира можно почитать вот здесь. Невероятно мотивирующая история!
  • Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории играет на чемпионате мира. Ребята стартуют сегодня в Парагвае — давайте пожелаем им удачи!
  • А слышали, что Роналду женился? Вы все сами знаете, на ком.


Все новости среды, 20 ноября

Кстати, вот вам напоследок забавное видео: маленький ребенок впервые попал на автомойку — и, кажется, он в полном шоке от увиденного! Ярких эмоций и вам, друзья, не болейте (ну или как минимум лечитесь осторожно) — и хорошего нам всем дня!

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Такой ветер и холод сегодня обещают, что из дома выходить не хочется…
 
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