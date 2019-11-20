Смерть в Египте, пропавшие бюллетени, дом на воде, Мадонна на «Славянке» и «диктаторши» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы вдруг собрались завтра ехать на перезахоронение Калиновского в Вильнюсе — то вот у нас для вас гайд по поездке . Ну, а сегодня в Минске утепляйтесь и берегите себя — такой ветер и холод обещают , что из дома выходить не хочется. Ну а пока давайте в тепле вспомним, чем страна и мир жили вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Помните, как мы со Швецией поменялись школьниками ? Шведский студент Оливер прилетал на занятия в Минск, а наша Даша, ученица минской гимназии, ездила учиться в Стокгольм. Рассказываем, что ее больше всего там впечатлило .

? Шведский студент Оливер на занятия в Минск, а наша Даша, ученица минской гимназии, ездила учиться в Стокгольм. . А некоторым и на родине хорошо. Знакомьтесь — Владимир. Он уже почти два месяца строит свой дом на воде в Минске. Поставил на берегу Чижовского водохранилища палатку, кемпер и с утра до вечера мастерит. Оказывается, поспорил с женой, что построит плавучую дачу — и у него все получается ! «В какой-то момент понял, что надоело все, набираю вес. Знаете, 48 лет — я в таком возрасте, когда мужчина или впадает в депрессию, или заводит любовницу, или находит какое-то увлечение». Семья его очень поддерживает, теперь главное, чтобы власти не помешали. А то у нас ведь по-всякому бывает: дом на воде это плохо, зато «Табакерка» у поликлиники — нормально, по закону . Кстати, знаете, сколько белорусов курит ?..





А помните громкое дело Вячеслава Давыдовича ? Три года назад наш герой Денис был одним из потерпевших по статье УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Узнав, что после освобождения Давыдович подал иск на журналистов и TUT.BY о защите чести и достоинства, Денис решил: раз Давыдович продолжает оспаривать свою виновность, он попросил взыскать моральную компенсацию — и суд стал на его сторону. Читайте историю парня .

? Три года назад наш герой Денис был одним из потерпевших по статье УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Узнав, что после освобождения Давыдович подал иск на журналистов и TUT.BY о защите чести и достоинства, Денис решил: раз Давыдович продолжает оспаривать свою виновность, он попросил взыскать моральную компенсацию — и суд стал на его сторону. . Продолжаем делиться историями наших читателей о переходе на электрическое отопление . Давайте расскажем, как семья пенсионеров отказалась от печей и подключила к тарифу «три копейки» инфракрасные обогреватели (еле выбил, говорит хозяин, эти 10 киловатт!) — и сколько все это стоит .

наших читателей о . Давайте расскажем, как семья пенсионеров отказалась от печей и подключила к тарифу «три копейки» инфракрасные обогреватели (еле выбил, говорит хозяин, эти 10 киловатт!) — . Наш « Славянский базар » тут спрашивает белорусов, кого пригласить на фестиваль в 2020 году. Фантазируйте, не стесняйтесь — а вдруг и Мадонну допросимся! Ну, а пока вспомним не менее известную, но более близкую нам Майю Плисецкую — ох и непростая у нее была жизнь , если вы не знали.

» белорусов, кого пригласить на фестиваль в 2020 году. Фантазируйте, не стесняйтесь — а вдруг и Мадонну допросимся! Ну, а пока вспомним не менее известную, но более близкую нам Майю Плисецкую — , если вы не знали. National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете , которые стоит посетить в следующем году — и в него вошла и наша достопримечательность. Давайте расскажем, какая .

, которые стоит посетить в следующем году — и в него вошла и наша достопримечательность. . Кстати, если вы часто путешествуете и аплодируете пилотам в момент посадки самолета, то знайте: они не всегда это слышат, чаще об этом им рассказывают бортпроводники. А знали, что вторые пилоты и командиры воздушного судна никогда не едят одинаковую еду и в одно и то же время? А какие существуют приметы перед полетом, хотите узнать? Вот здесь они все-все нам рассказали .

и командиры воздушного судна никогда не едят одинаковую еду и в одно и то же время? А какие существуют приметы перед полетом, хотите узнать? . В авиации, конечно, отбор жесточайший — а вот в такси нас с вами может возить, похоже, совершенно любой. Попробовали разобраться, как в «Яндекс.Такси» попадают водители практически без стажа — и выяснили много интересного .

нас с вами может возить, похоже, совершенно любой. Попробовали разобраться, как в «Яндекс.Такси» попадают водители практически без стажа — и . Ну, а теперь о политике… Нет, о красоте… Нет, о мудрости… Или о скандальной славе?.. Или о любви?.. Обо всем сразу, в общем. Расскажем вам о женщинах , мужей которых называют сильными политиками, лидерами наций, авторитарными правителями, а кого-то и просто диктаторами. И «вторые половины» разделяют с ними не только «плюшки» нахождения у власти, но и его бремя, а зачастую и репутацию. Так что кому диктатор, а кому и муж!





А какие у нас женщины! Наша 71-летний дизайнер выпустила коллекцию купальников для сверстниц — и ее представили смелые модели 50+. Смотрите, какие красавицы !

О СПОРТЕ

Хоккейная «Юность» разгромно проиграла «Ред Буллу» — и вылетела из Лиги чемпионов. А на самом матче не обошлось без массовой драки — вот здесь подробности .

«Юность» разгромно проиграла «Ред Буллу» — и вылетела из Лиги чемпионов. А на самом матче не обошлось без массовой драки — . Вы знаете, кто такой Артемий Панарин? Этот 28-летний парень стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ. А когда-то Артемий жил в шахтерском городке Челябинской области с бабушкой и дедушкой, ездил на тренировки на проржавевшем уазике (а потом, конечно, купил дедушке внедорожник!) и учился не обращать внимания на насмешки сверстников. Про его путь, закалку и рекорды в лучшей лиге мира можно почитать вот здесь . Невероятно мотивирующая история!

. Невероятно мотивирующая история! Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в истории играет на чемпионате мира. Ребята стартуют сегодня в Парагвае — давайте пожелаем им удачи!

впервые в истории играет на чемпионате мира. — давайте пожелаем им удачи! А слышали, что Роналду женился? Вы все сами знаете, на ком .





Все новости среды, 20 ноября

Кстати, вот вам напоследок забавное видео: маленький ребенок впервые попал на автомойку — и, кажется, он в полном шоке от увиденного ! Ярких эмоций и вам, друзья, не болейте (ну или как минимум лечитесь осторожно ) — и хорошего нам всем дня!

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