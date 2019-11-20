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Новый загс в центре Витебска все же будут строить - к «Дажынкам-2020»
21.11.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областном центре к «Дажынкам-2020» запланировано в том числе строительство нового загса на площади Тысячелетия,
Главные объекты в списке того, что нужно сделать в Витебске к следующим областным «Дажынкам», -
Однако это далеко не все, что ждет город к празднику.
Уже известно, что благоустройство коснется центра Витебска: часть улицы Ленина между площадями Ленина и Свободы, улицы Кирова, Замковая, отрезок проспекта Фрунзе (то есть район от железнодорожного вокзала до здания УВД).
Приведут в порядок и пешеходные улицы, а также парки и скверы.
В списке объектов, которые начнут строить с нуля, по информации телеканала «Витебск», —
Среди новостроек также
Еще планируют ремонт в концертном зале «Витебск» и благоустройство территории рядом с ним.
Повезет и 13-ти школам и садикам: их не просто отремонтируют, но и обставят современной техникой. В частности, это СШ №№ 27, 28, 31, гимназии №№ 1, 2, 8, детсад № 36.
Сейчас власти формируют инвестиционную программу и конкретный список объектов, на который пойдут деньги.
С окончанием работ будут спешить к «Славянскому базару» в июле. А что не успеют сделать — завершат к сентябрю.
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Но в областном центре к «Дажынкам-2020» появится не только загс… Рассказываем.
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