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Новый загс в центре Витебска все же будут строить - к «Дажынкам-2020»

21.11.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В областном центре к «Дажынкам-2020» запланировано в том числе строительство нового загса на площади Тысячелетия, сообщает телеканал «Витебск».

Главные объекты в списке того, что нужно сделать в Витебске к следующим областным «Дажынкам», - Полоцкий путепровод, дорога от проспекта Строителей в Билево, новая школа в этом же микрорайоне.

Однако это далеко не все, что ждет город к празднику.

Уже известно, что благоустройство коснется центра Витебска: часть улицы Ленина между площадями Ленина и Свободы, улицы Кирова, Замковая, отрезок проспекта Фрунзе (то есть район от железнодорожного вокзала до здания УВД).

Приведут в порядок и пешеходные улицы, а также парки и скверы.

В списке объектов, которые начнут строить с нуля, по информации телеканала «Витебск», — новый загс на площади Тысячелетия (тот самый, о котором столько спорили: нужен ли этот дворец бракосочетаний городу и насколько целесообразна его постройка именно в исторической части).

Среди новостроек также футбольный манеж возле ЦСК.

Еще планируют ремонт в концертном зале «Витебск» и благоустройство территории рядом с ним.

Повезет и 13-ти школам и садикам: их не просто отремонтируют, но и обставят современной техникой. В частности, это СШ №№ 27, 28, 31, гимназии №№ 1, 2, 8, детсад № 36.

Сейчас власти формируют инвестиционную программу и конкретный список объектов, на который пойдут деньги.

С окончанием работ будут спешить к «Славянскому базару» в июле. А что не успеют сделать — завершат к сентябрю.

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Теги: Витебск
 
 
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Но в областном центре к «Дажынкам-2020» появится не только загс… Рассказываем.
 
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