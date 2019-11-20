ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Деловой интернет» откроется уже завтра

21.11.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Конференция «Деловой интернет-2019» уже завтра! Чего ожидать от события? TUT.BY кратко рассказывает (а тем, кто уже в теме, напоминает) о спикерах, их выступлениях и областях маркетинга, о которых пойдет речь.

Мероприятие, которое пройдет 22 ноября в минском Прайм Холле, включает в себя выступления более десятка спикеров, крупных специалистов в области маркетинга и интернет-рекламы.


Все выступления разделены на три больших блока — «Тренды», «Инструменты и практика» и «Вдохновение».

В первом блоке выступают Ксения Иванова из TUT.BY, Борис Омельницкий от IAB Russia и Яндекс, Янис Дзенис из Aviasales и Вячеслав Прохоров, представляющий ВКонтакте. Все четверо будут рассуждать о современных трендах — два выступления коснутся вопросов интернет-рекламы, в частности, ее мирового рынка и рынка в Беларуси. Два других выступления будут посвящены геймификации и работе с негативом, который неизбежно случается при работе в любой компании.

Второй блок выступлений конференции посвящен инструментам и практике работы в сфере маркетинга. Делиться своими знаниями и опытом будут Георгий Чибисов из Lamoda (Россия), Полина Ганкович из 1С-Битрикс, Евгений Солонович из MediaCube, Сергей Самородов, представитель Viber, Мария Гельман от Redefine и сразу два спикера — Мария Ерёма и Дмитрий Зыбо, представляющие TUT.BY и Медиахауз. Аудитории расскажут о привлечении и удержании клиентов, а также о работе маркетологов с искусственным интеллектом, пояснят, как использовать белорусские медиа в качестве рекламного канала, поделятся опытом сотрудничества с блогерами и взаимодействия клиентов с мессенджером. Кроме того, два выступления будут посвящены нативной рекламе — одно спрогнозирует тренды в 2020 году, а второе расскажет о нативе в Digital, который идеально сработал.

Третий блок под названием «Вдохновение» включает в себя трех спикеров: Анну Шерстневу из Skyeng, Андрея Фрольченкова, представляющего сеть ресторанов Тануки и Валентина Панюту из Fedoriv Agency. Их выступления коснутся вопросов продающего взаимодействия с поколением Z, цифровой паранойи в соцсетях, а также работы с современным брендом: от клиентского опыта до брендинга и инноваций.


Если вы не успели купить билеты — самое время поднажать. Старт конференции 22 ноября, в 10.00, место — минский Прайм Холл на проспекте Победителей, 65.

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ


Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY


Партнер мероприятия — Битрикс 24


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конференция «Деловой интернет-2019» уже завтра! Чего ожидать от события? TUT.BY кратко рассказывает (а тем, кто уже в теме, напоминает) о спикерах, их выступлениях и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый загс в центре Витебска все же будут строить - к «Дажынкам-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика