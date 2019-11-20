«Деловой интернет» откроется уже завтра

Источник материала: Tut.by

Конференция « Деловой интернет-2019 » уже завтра! Чего ожидать от события? TUT.BY кратко рассказывает (а тем, кто уже в теме, напоминает) о спикерах, их выступлениях и областях маркетинга, о которых пойдет речь.

Мероприятие, которое пройдет 22 ноября в минском Прайм Холле, включает в себя выступления более десятка спикеров, крупных специалистов в области маркетинга и интернет-рекламы.





Все выступления разделены на три больших блока — «Тренды», «Инструменты и практика» и «Вдохновение».

В первом блоке выступают Ксения Иванова из TUT.BY, Борис Омельницкий от IAB Russia и Яндекс, Янис Дзенис из Aviasales и Вячеслав Прохоров, представляющий ВКонтакте. Все четверо будут рассуждать о современных трендах — два выступления коснутся вопросов интернет-рекламы, в частности, ее мирового рынка и рынка в Беларуси. Два других выступления будут посвящены геймификации и работе с негативом, который неизбежно случается при работе в любой компании.

Второй блок выступлений конференции посвящен инструментам и практике работы в сфере маркетинга. Делиться своими знаниями и опытом будут Георгий Чибисов из Lamoda (Россия), Полина Ганкович из 1С-Битрикс, Евгений Солонович из MediaCube, Сергей Самородов, представитель Viber, Мария Гельман от Redefine и сразу два спикера — Мария Ерёма и Дмитрий Зыбо, представляющие TUT.BY и Медиахауз. Аудитории расскажут о привлечении и удержании клиентов, а также о работе маркетологов с искусственным интеллектом, пояснят, как использовать белорусские медиа в качестве рекламного канала, поделятся опытом сотрудничества с блогерами и взаимодействия клиентов с мессенджером. Кроме того, два выступления будут посвящены нативной рекламе — одно спрогнозирует тренды в 2020 году, а второе расскажет о нативе в Digital, который идеально сработал.

Третий блок под названием «Вдохновение» включает в себя трех спикеров: Анну Шерстневу из Skyeng, Андрея Фрольченкова, представляющего сеть ресторанов Тануки и Валентина Панюту из Fedoriv Agency. Их выступления коснутся вопросов продающего взаимодействия с поколением Z, цифровой паранойи в соцсетях, а также работы с современным брендом: от клиентского опыта до брендинга и инноваций.





Если вы не успели купить билеты — самое время поднажать. Старт конференции 22 ноября, в 10.00, место — минский Прайм Холл на проспекте Победителей, 65.

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ





Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY





Партнер мероприятия — Битрикс 24



