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Старших по дворам назначили в Заводском районе Минска
21.11.2019 09:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока только 82 человека, вскоре цифра должна вырасти до 200. Старший двора станет посредником между руководством и специалистами ЖКХ района и жильцами. Он будет держать на своем контроле состояние двора, детских площадок, подъездов, контролировать ремонт и санитарное состояние, а также организовывать субботники и праздники двора. Пока должность "старший двора" появилась только в Заводском районе Минска. Опыт могут перенять и в остальных районах города.
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Пока только 82 человека, вскоре цифра должна вырасти до 200. Старший двора станет посредником между руководством и специалистами ЖКХ района и жильцами. Он будет...
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