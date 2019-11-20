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Завтра в районы выедут руководители госорганов
21.11.2019 07:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Докшицком райисполкоме с гражданами встретится министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 27 ноября в Солигорском райисполкоме прием проведет министр иностранных дел Владимир Макей.
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В Докшицком райисполкоме с гражданами встретится министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 27 ноября в Солигорском райисполкоме прием...
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