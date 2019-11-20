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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси
21.11.2019 07:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго порывы будут достигать до 20 м/с. По данным синоптиков, сегодня будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Температура воздуха во второй половине дня понизится до минус 3-х градусов.
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Его порывы будут достигать до 20 м/с. По данным синоптиков, сегодня будет облачно, местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Температура воздуха во...
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