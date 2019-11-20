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Семья Пронских в проекте "Родные люди". Смотрите вечером на "Беларусь 1"
21.11.2019 07:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО заботах, радостях и трудностях, с которыми сталкиваются родные люди. Команда Агентства теленовостей отправилась в гости к семье Пронских. Родители - Татьяна и Дмитрий - окружают своей заботой сразу четверых: троих мальчишек и самую младшую долгожданную дочку. Каждый день большой компании расписан по минутам. Как все успеть и при этом не упустить главное? Узнаете сегодня в эфире после "Панорамы" в совместном проекте Агентства теленовостей и Белорусской ассоциации многодетных родителей "Родные люди".
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О заботах, радостях и трудностях, с которыми сталкиваются родные люди. Команда Агентства теленовостей отправилась в гости к семье Пронских. Родители - Татьяна и...
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