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На МКАД-2 высадили более ста тысяч кустарников
21.11.2019 08:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее сто тысяч кустарников уже высадили вдоль 2-й кольцевой дороги. К концу недели работы, которые наметили на эту осень, завершат. Растения - около метра в высоту. Это шиповник, ива шаровидная, айва японская и форзиция выбраны не случайно. Помимо красивого вида вдоль трассы, такие кустарники защищают земляные откосы от водной эрозии, а также уменьшают затраты на содержание дорог, то есть, отпадает необходимость постоянно скашивать сорняки.
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Более сто тысяч кустарников уже высадили вдоль 2-й кольцевой дороги. К концу недели работы, которые наметили на эту осень, завершат. Растения - около метра в высоту....
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