Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На МКАД-2 высадили более ста тысяч кустарников Более сто тысяч кустарников уже высадили вдоль 2-й кольцевой дороги. К концу недели работы, которые наметили на эту осень, завершат. Растения - около метра в высоту....

Более сто тысяч кустарников уже высадили вдоль 2-й кольцевой дороги. К концу недели работы, которые наметили на эту осень, завершат. Растения - около метра в высоту. Это шиповник, ива шаровидная, айва японская и форзиция выбраны не случайно. Помимо красивого вида вдоль трассы, такие кустарники защищают земляные откосы от водной эрозии, а также уменьшают затраты на содержание дорог, то есть, отпадает необходимость постоянно скашивать сорняки.