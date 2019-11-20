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Киберпреступления - международная проблема
21.11.2019 08:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКиберпреступность уже прошла этап глобализации и стала международной, а эффективное противодействие возможно лишь при сотрудничестве государств, банков и компаний. Об этом накануне говорили во время встречи представителей Следственного комитета Беларуси и функционеров крупнейших мировых платежных систем. Большое внимание уделили и такому вопросу, как безопасность в сфере криптовалют. Сегодня зачастую преступники используют токены как путь отмывания денег и финансирования терроризма. Как отметил первый зампредседателя СК, комитет начал взаимодействовать с криптовалютными платформами с момента их создания в Беларуси.
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Киберпреступность уже прошла этап глобализации и стала международной, а эффективное противодействие возможно лишь при сотрудничестве государств, банков и...
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